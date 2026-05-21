„Еър Франс“ и „Еърбъс“ са признати за виновни за авиокатастрофа, отнела живота на 228 души през 2009 г.

Мартин Гицов
Чете се за: 01:52 мин.
По света
„Еър Франс“ и „Еърбъс“ бяха признати за виновни за непредумишлено убийство във връзка със самолетна катастрофа от 2009 г., при която загинаха 228 души.

Решението е на Апелативния съд в Париж. Става дума за трагедията с полет между Рио де Жанейро и Париж, който се разби в Атлантическия океан. През април 2023 г. съдът оправда авиопревозвача и производителя, но те бяха признати за виновни след обжалване.

Двете компании трябва да платят максимална глоба от 225 000 евро всяка, но семействата на някои от жертвите определиха сумите като символично наказание.

Пътнически самолет „Еърбъс“ А330 изчезна от радарите по време на буря и падна в океана от височина 11 500 метра. Отломките бяха открити на морското дъно след продължително издирване в район с площ от 10 000 квадратни километра. Черната кутия беше намерена едва през 2011 г.

Няма оцелели сред 12-членния екипаж и 216-те пасажери на борда. Трагедията се определя като най-смъртоносната в историята на френската гражданска авиация. Жертвите са предимно французи, бразилци и германци.

В заключителните пледоарии по делото през ноември обвинението определи поведението на „Еър Франс“ и „Еърбъс“ като неприемливо и изтъкна, че компаниите използват безсмислени аргументи.

И двете компании многократно отричаха отправените им обвинения, а френски юристи очакват нови обжалвания.



