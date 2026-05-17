Аксиос: Куба се е сдобила с 300 бойни дрона и обсъжда използването им срещу американски цели

Куба се е сдобила с повече от 300 бойни дрона и наскоро е започнала да обсъжда планове за тяхното използване срещу американски цели, съобщава изданието "Аксиос". Сред потенциалните цели са американската база "Гуантанамо", американски военни кораби и дори Кий Уест, Флорида, на 150 километра западно от Хавана.

Разузнавателните данни могат да станат претекст за американски военни действия срещу Куба. Те доказват доколко администрацията на Доналд Тръмп разглежда островът като заплаха, заради развитието на дроновете и присъствието на ирански военни съветници в Хавана, отбелязва пред "Аксиос" висш американски представител.