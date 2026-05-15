Израел и Ливан удължават примирието си с 45 дни, обяви Държавният департамент

Израел и Ливан се споразумяха да удължат примирието си,обявено на 16-ти април с 45 дни, обяви Държавният департамент.

През последните два дни двете страни са провели преговори във Вашингтон, определени като "високопродуктивни". Диалогът ще бъде подновен на 2 и 3 юни.

От началото на войната при израелски удари в Ливан са загинали близо 3 хиляди души, обявиха властите в Бейрут. Медици в Газа съобщиха за смъртта на 7 палестинци, включително дете при днешен израелски въздушен удар.

Израел обяви, че мишена е бил лидера на въоръженото крило на Хамас Из ал Дин ал Хадад. Засега съдбата му остава неясна. Ал Хадад оглави въоръженото крило на Хамас в ивицата Газа след като Израел ликвидира неговия предшественик Мохамад Синуар през май 2025 г.