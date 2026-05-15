Разговори Израел - Ливан: Обсъжда се рамката за спиране на огъня

Във Вашингтон продължава третият кръг преговори между Израел и Ливан за обсъждане на рамка за споразумение за прекратяване на огъня.

Вчера разговорите между израелската и ливанската делегация са продължили осем часа, съобщи "Джерусалем пост". Според източник от Държавния департамент разговорите са били "продуктивни и позитивни". Те се водят от посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват и военни представители.

Говорител на израелското правителство посочи, че освен договарянето на мирно споразумение, основна тема е било разоръжаването на "Хизбула". Ливанската въоръжена групировка се противопоставя на преките преговори с Израел на фона на продължаващите израелски удари в Южен Ливан.