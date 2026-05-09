Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"

Скандал в българската църква "Св. Георги" в Одрин. Гръцки митрополит днес не е разрешил да се проведе празнично богослужение на български език по повод Гергьовден. От общността на цариградските българи не са се съгласили да се служи на гръцки. Така е отслужен само кратък молебен и молитва на свети Георги. От българската екзархия в Истанбул са категорични, че няма да допуснат да се провеждат служби на гръцки език в българските църкви в Одрин и ще информират за случая както Св. Синод на Българската православна църква, така и Вселенския патриарх.

Настоятелството на цариградските българи е организирало в днешния ден тържествена литургия в българската църква "Св. Георги Победоносец" в Одрин по повод Гергьовден.

Христо Копано, Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Истанбул и на общността на цариградските българи: "Цариградските българи, 60 човека дойдохме, за да слушат литургията за Св. Георги, ние със закъснение го направихме, защото събота беше по-удобно да отидем в Одрин. Имаше поне 10 автобуси от България, които дойдоха специално за тази служба, литургия."

Така около 600 наши сънародници са били в Одрин за тържественото богослужение. От общността на цариградските българи още преди няколко седмици са уведомили както Вселенската патриаршия, така и гръцкия митрополит на Одрин за службата.

Христо Копано, Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Истанбул и на общността на цариградските българи: "Днес беше един скандален ден от страна на одринския гръцки митрополит, който не разреши литургията да е на български език. Въпреки че преди седмици беше предупреден, изпратихме писмо и беше съгласен свещеник Харалампи Ничев да прави службата на български език. А след това се обажда снощи, че той самият ще дойде или ще изпрати някакъв заместник."

Така днес в Одрин пристигнал епископ от Гърция, който да служи на гръцки, но цариградските българи се възпротивили и отслужването на литургията се провалило.

Христо Копано, Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Истанбул и на общността на цариградските българи: "Харалампи Ничев, който е нашият свещеник в Истанбул, направи само молебен - петохлебие и чете акатистите на свети Георги."

От настоятелството на цариградските българи са взели решение за крайни мерки срещу проблема.

Христо Копано, Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Истанбул и на общността на цариградските българи: "В тази църква, докато не се дава разрешение да се прави литургия на български език, гръцкия свещеник няма право да влиза и това ни е нашето крайно решение."

Проблемът със службите на български език започва след кончината на свещеника Алексъндър Чъкърък преди три години. От тогава гръцкият митрополит не дава разрешение в двете български църкви "Св. Георги Победоносец" и "Св. Св. Константин и Елена" да се служи на български.

#гръцки език #българска църква #Одрин #напрежение #скандал

