БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гийермо Силва спечели драматично втория етап на Джиро...
Чете се за: 01:45 мин.
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон...
Чете се за: 01:07 мин.
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
Чете се за: 03:37 мин.
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мартин Димитров, "Да, България": Когато министрите не са ярки фигури, повече власт отива в премиера

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Когато министрите не са ярки фигури, които сами да налагат своята политика, повече власт отива в центъра, в премиера. А такъв е моделът, който се предлага. Такава оценка на кабинета "Радев" направи в предаването "Говори сега" депутатът от "Да, България" – Мартин Димитров.

"Ако видите състава на служебното правителство, което до вчера управляваше България, и го сравним със сегашното, един обективен поглед би показал, че служебният кабинет изглеждаше много по-добре. Хора с ангажименти, с мерки, с реформи в много кратък срок. Докато сегашният състав, който ни беше представен, не изглежда убедително. По-скоро той е направен така, че огромната власт да бъде в премиера Румен Радев и той да отговаря за много сектори. Което като концепция е обезпокоително, защото не знам той дали ще се справи с такъв подход, който сам си е наложил."

Димитров заяви, че повечето министри в служебното правителство са се справили доста добре в своите сектори.

"Министърът на правосъдието в служебния кабинет, министърът на вътрешните работи, самият премиер, така да го кажем - доста добре се справиха. Между другото аз и за служебния кабинет нямам еднакво висока оценка за всички. Това е обективният поглед, но повечето от тях оставиха отлични впечатления."

Относно възможността външни политически кръгове да влияят на новото правителство Димитров коментира:

"Виждате, че той (бел. ред. Румен Радев) досега не е имал ясна и категорична проевропейска линия. И това е нашето безпокойство. Но ние по тази тема ще бъдем изключително бдителни. Ще наблюдаваме всеки ход на кабинета и ако се налага ще имаме критична и силна позиция. Защото смятаме, че сигурността, развитието и бъдещето на България минава през сърцето на Европейския съюз и тук не трябва да се правят никакви експерименти, никакви ходове, никакви нови неща, така да го наречем."

Димитров заяви, че Иво Христов е идеологически вицепремиер в кабинета "Радев".

"БНТ: И вие ли смятате, като колегите си от ДСБ, че има вицепремиер, който разпространява съветска пропаганда?

- Той за какво отговаря според вас, госпожо Костадинова?

- Господин Христов, той обясни .. за спорта, културата, образованието, човешките ресурси.

- Ами, понеже това не изглежда като целият отговор, ние смятаме, че той е нещо като идеологически… как да го наречем… вицепремиер в това правителство. И се надявам неговите позиции през годините да не отклонят България от този европейски курс, който е много важен. Така че ще го следим много внимателно. Ние затова сме опозиция.

- Т.е. следите внимателно, не казвате, че става въпрос за съветска пропаганда. Той пък сутринта репликира при колегата Георги Любенов, че може би сте травмирани от загубата на изборите.

- Да, той дори стигна до една крайност, че нямало нужда от такива демократични партии. Чудя се от какви има нужда тогава? Но това го решават избирателите. Когато някои вместо избирателите иска да казва от кого има нужда и от кого няма, това е опасно за всяка една демокрация, между другото. Когато един министър или премиер казва от вас няма нужда, от вас има, представете си, така работят диктатурите. Избирателите казват от кого има нужда и от кого няма. Но нашата работа като опозиция е да подкрепим всяко добро решение и да бъдем критични към всички грешки и недоразумения, които се случват."

Руска пропаганда има и трябва да се справим с този въпрос, категоричен е Димитров.

Депутатът от "Да, България" заяви, че подкрепя решението на новото правителство да запази Георги Кандев като главен секретар на МВР.

"За Георги Кандев съм категорично „за“. Човекът не го познавам много, за да бъда честен, но той остави отлични впечатления в своята работа. Имахме за първи път работещо МВР и това ни зарадва, защото отдавна не бяхме виждали толкова добре работещо МВР. И хората се зарадваха. И си казахме – то значи можело да работи."

Относно кандидатурата за президент на формацията, Димитров посочи:

"Нямаме още процедура по номинации."

Вижте целия разговор във видеото

#кабинетът Радев #"Да, България" # Мартин Димитров

Последвайте ни

ТОП 24

Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
1
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира благотворителен концерт
2
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира...
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
3
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста, реши кабинетът
4
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до...
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
5
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за...
Замъкът на граф Дракула е купен от американски бизнесмен, отговарящ за наследството на Елвис Пресли
6
Замъкът на граф Дракула е купен от американски бизнесмен, отговарящ...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
2
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
4
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
5
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Политика

България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
Министър Абровски: В понеделник ще бъде внесен законопроект за овладяването на цените на земеделската продукция Министър Абровски: В понеделник ще бъде внесен законопроект за овладяването на цените на земеделската продукция
Чете се за: 01:52 мин.
Делян Пеевски: България трябва да стои на евроатлантическия път, отстоявайки националното си достойнство и свобода Делян Пеевски: България трябва да стои на евроатлантическия път, отстоявайки националното си достойнство и свобода
Чете се за: 00:52 мин.
Велислава Петрова: Денят на Европа е символ на мира, единството и европейските ценности Велислава Петрова: Денят на Европа е символ на мира, единството и европейските ценности
Чете се за: 01:22 мин.
България отбеляза 9 май с церемонии и призиви за край на войните България отбеляза 9 май с церемонии и призиви за край на войните
Чете се за: 03:02 мин.
Иво Христов: Няма да има 100 дни толеранс, очаквам отпор на всички нива Иво Христов: Няма да има 100 дни толеранс, очаквам отпор на всички нива
Чете се за: 05:52 мин.

Водещи новини

Европа празнува единството: Хиляди посетиха институциите в Брюксел
Европа празнува единството: Хиляди посетиха институциите в Брюксел
Чете се за: 02:40 мин.
По света
В 30 града прозвуча химнът на Европа, София посрещна празника с велошествие (СНИМКИ) В 30 града прозвуча химнът на Европа, София посрещна празника с велошествие (СНИМКИ)
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
„Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в България, Унгария и Словакия „Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в България, Унгария и Словакия
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Скандал в българската църква “Свети Георги” в Одрин - гръцки духовници настояват за богослужение на гръцки език Скандал в българската църква “Свети Георги” в Одрин - гръцки духовници настояват за богослужение на гръцки език
Чете се за: 06:17 мин.
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни...
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
БАБХ: Овладяно е огнището на антракс в Силистренско
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
19 задържани при спецоперация на СДВР срещу разпространението на дрога
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ