Гийермо Силва: Намирам се в много добра форма

Гийермо Томас да Силва спечели втория етап от Джиро д‘Италия, който беше с дължина 221 км от Бургас до Велико Търново. Уругваецът спечели с финален спринт и с време 5 часа, 39 минути и 25 секунди. Ето какво каза той секунди след финала.

„За мен това е първо участие на Джиро д‘Италия и да спечеля втория етап е нещо специално. Намирам се в много добра форма. Отборът ми кара много активно през цялото време. Благодаря на Скарони, който ме изкара и успяхме да спечелим“, каза щастливият победител в етапа.

Като „супер голяма победа“ определи още триумфа си Гийермо Томас да Силва.



