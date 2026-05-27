Михаел Валгрен триумфира в 17-ия етап на Джиро д'Италия (Гледайте най-интересното тук)

Датският колоездач Михаел Валгрен спечели 17-ия етап от колоездачната обиколка на Италия, след като финишира пръв в отсечката от Касано д'Ада до Андало с дължина 202 километра.

Състезателят на отбора EF Education-EasyPost измина дистанцията за 4:41:33 часа и изпревари с три секунди норвежеца Андреас Лекнесунд (Uno-X Mobility). На трета позиция завърши италианецът Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), който финишира на шест секунди зад победителя, с еднакво време с Александър Власов (Red Bull-BORA).

В генералното класиране не настъпиха промени на върха. Лидер остава Йонас Вингегор (Team Visma-Lease a Bike) с общо време 66:57:14 часа. Втори е австриецът Феликс Гал (Decathlon CMA CGM Team), който изостава на 4:03 минути.

18-ият етап от надпреварата ще се проведе на 28 май и ще премине по маршрута Фай дела Паганела – Пиеве ди Солиго.

