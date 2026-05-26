Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им. Пътят до тях е преграден с желязна врата от фирма, която се занимава с добив на минерали за циментовата промишленост и хората вече трета година не могат да стигнат до къщите си.

Според протестиращите, фирмата е представила нотариален акт за покупка на общински път, а самата община отказала да осигури достъп до имотите. Сред живеещите в тях има инвалиди и младо семейство, което очаква бебе.

- Притеснявате ли се, ако се случи нещо с вас, как ще получите медицинска помощ?