Започва Вагнеровият фестивал в София

Софийската опера открива своя Вагнеров фестивал. По традиция събитието привлича многобройни почитатели на немския композитор от целия свят у нас. Тази година се отбелязва и 150-годишнина от създадения от самия Вагнер фестивал в Байройт. Точно затова Софийската опера промени периода на своите спектакли, за да даде възможност най-запалените почитатели да посетят първо българския, а после и немския фестивал.

Вагнеровия фестивал в София се е превърнал в разпознаваема марка не само за публиката у нас, а и за тази по света. Център на събитието по традиция е най-мащабната му творба - тетралогията "Пръстенът на нибелунга". Оперите на германския композитор вече не са екзотика за българския музикален афиш. Изумителното е, че само за 16 години постановките на Вагнер у нас се превърнаха в жив организъм, който има собствен живот. Всяка година спектаклите претърпяват сериозно творческо развитие, а през 9-те вагнерови заглавия, които Софийската опера постави и поддържа, са преминали вече 50 български солисти.

Даниел Лара – журналист от Аржентина: "За мен продукцията на Ринга на Софийската опера е много впечатляваща, защото е модерна, но същевременно е много внимателна по отношение на традицията.Това ми направи много добро впечатление. Освен видяното на сцената ме порази и качеството на певците, този български талант. Не е обичайно да видиш трупа, която може да направи Ринга 99,9%със собствени певци и то на толкова високо ниво."

Режисьорът Пламен Карталов обяснява на какво се дължи българският успех с оперите на Вагнер.

акад. Пламен Карталов – директор на Софийската опера и балет: "Певците, трябва да бъдат избрани и селекционирани най-точните характери, защото освен вокалността на една роля има и персоналита, Не, тук няма милост, тук има строг избор на най-добрите певци, които ще защитят точно композитора и отговорността към него."

Да се изкове "Пръстенът на нибелунга" е своеобразен подвиг за всеки световен оперен театър. Трупите, които успяват да го направят със собствени сили съвсем не са много. Затова българският Вагнеров фестивал е феномен, който заслужено печели световно възхищение.