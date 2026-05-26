БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сияна Алекова отново на върха, второ злато за България на...
Чете се за: 01:27 мин.
БНТ 3 излъчва на живо многобоя и финалите на европейското...
Чете се за: 01:30 мин.
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Чете се за: 02:55 мин.
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
Чете се за: 00:55 мин.
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
Чете се за: 05:52 мин.
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Чете се за: 01:47 мин.
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Чете се за: 02:40 мин.
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Чете се за: 02:40 мин.
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започва Вагнеровият фестивал в София

Миглена Стойчева от Миглена Стойчева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази

Събитието привлича световния интерес и тази година

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Софийската опера открива своя Вагнеров фестивал. По традиция събитието привлича многобройни почитатели на немския композитор от целия свят у нас. Тази година се отбелязва и 150-годишнина от създадения от самия Вагнер фестивал в Байройт. Точно затова Софийската опера промени периода на своите спектакли, за да даде възможност най-запалените почитатели да посетят първо българския, а после и немския фестивал.

Вагнеровия фестивал в София се е превърнал в разпознаваема марка не само за публиката у нас, а и за тази по света. Център на събитието по традиция е най-мащабната му творба - тетралогията "Пръстенът на нибелунга". Оперите на германския композитор вече не са екзотика за българския музикален афиш. Изумителното е, че само за 16 години постановките на Вагнер у нас се превърнаха в жив организъм, който има собствен живот. Всяка година спектаклите претърпяват сериозно творческо развитие, а през 9-те вагнерови заглавия, които Софийската опера постави и поддържа, са преминали вече 50 български солисти.

Даниел Лара – журналист от Аржентина: "За мен продукцията на Ринга на Софийската опера е много впечатляваща, защото е модерна, но същевременно е много внимателна по отношение на традицията.Това ми направи много добро впечатление. Освен видяното на сцената ме порази и качеството на певците, този български талант. Не е обичайно да видиш трупа, която може да направи Ринга 99,9%със собствени певци и то на толкова високо ниво."

Режисьорът Пламен Карталов обяснява на какво се дължи българският успех с оперите на Вагнер.

акад. Пламен Карталов – директор на Софийската опера и балет: "Певците, трябва да бъдат избрани и селекционирани най-точните характери, защото освен вокалността на една роля има и персоналита, Не, тук няма милост, тук има строг избор на най-добрите певци, които ще защитят точно композитора и отговорността към него."

Да се изкове "Пръстенът на нибелунга" е своеобразен подвиг за всеки световен оперен театър. Трупите, които успяват да го направят със собствени сили съвсем не са много. Затова българският Вагнеров фестивал е феномен, който заслужено печели световно възхищение.

#Вагнеров фестивал #музикален фестивал #оперен фестивал #Вагнер

Последвайте ни

ТОП 24

Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
1
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
2
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
3
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до наркотици става все по-лесен
4
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до...
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал "Младост"
5
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал...
Удар срещу бракониерите в Бургаско: откриха близо километър незаконни мрежи в езерото „Вая“
6
Удар срещу бракониерите в Бургаско: откриха близо километър...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Култура

Министерство на културата: Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура
Министерство на културата: Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура
Парижани вече разглеждат екстериора на проекта „Пещерата на Пон Ньоф“ (СНИМКИ) Парижани вече разглеждат екстериора на проекта „Пещерата на Пон Ньоф“ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:50 мин.
Актрисата Виолина Доцева е избрана за ролята на Лили Иванова (СНИМКИ) Актрисата Виолина Доцева е избрана за ролята на Лили Иванова (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
Връчиха театралните награди „Аскеер“ Връчиха театралните награди „Аскеер“
Чете се за: 05:35 мин.
„Евровизия“ публикува днес специален филм за 70-годишнината си, включващ кадри от хита "Bangaranga" на DARA „Евровизия“ публикува днес специален филм за 70-годишнината си, включващ кадри от хита "Bangaranga" на DARA
11715
Чете се за: 03:27 мин.
Театърът празнува: Тази вечер се връчват наградите „Аскеер“ Театърът празнува: Тази вечер се връчват наградите „Аскеер“
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на антикорупционния орган и функциите на главния прокурор
ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн доведе до политически престрелки Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн доведе до политически престрелки
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
САЩ и Иран са постигнали сделка
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Какви са рисковете от употреба на дизайнерска дрога?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ