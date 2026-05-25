Връчиха театралните награди „Аскеер“

Сценографът Младен Младенов и актрисата Мария Стефанова получиха двете големи награди „Аскеер“ тази година на церемония в театър „Българска армия“. Младенов бе удостоен с почетната статуетка, а Мария Стефанова с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство.

„Орисан съм да получа този „Аскеер“ още когато преди много години Ивайло Христов дойде вкъщи и импровизирахме заедно. Сега... одъртях, краката не ме държат, слухът ми е увреден, затова благодаря от вкъщи за моята награда“, каза във видео награденият Младен Младенов. „Благодаря на моите родители, които ми дадоха живота и силата. Благодаря на голямата моя любов - публиката! Благодаря ѝ за магията. Благодаря на моите любими, прекрасни, красиви, умни, даровити големи колеги! Благодаря, че ви срещнах и вървях с вас по моя дълъг път в театъра и в живота. Помня ви всичките, от началото, от самото начало“, каза Мария Стефанова.

Церемонията се състоя за 35-и път на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, в театър „Българска армия“. Наградите са единствени по рода си у нас, тъй като се дават от артисти – за артисти, и всяка от тях е професионален и естетически избор на хора, правещи театър, припомнят учредителите. Единадесетте категории включват представленията и техните творци с премиера между 1 април 2025 г. и 31 март 2026 г.

„Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета“ на Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив, беше отличен за най-добро представление. Спектакълът е театрална композиция по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов. Автор на композицията и текстовете е Александър Секулов, а сценичната адаптация и режисурата са на Диана Добрева. Статуетката връчи директорът на ТБА Мирослав Пашов.

За „Съвременна българска драматургия“ номинациите са определени от комисия с председател проф. Камелия Николова и членове Анита Ангелова, проф. Владимир Атанасов, Меглена Караламбова и проф. Ромео Попилиев. Статуетката отиде при Елена Телбис за „Слон в стаята“ („Театър 199“). Наградата връчи председателят на фондация „А`Аскеер“ Милен Миланов. „Благодаря за наградата, благодаря на Стефка Янорова, защото ако не беше тя, нямаше да има никаква пиеса, благодаря и на колегите си от „Театър 199“, каза наградената Елена Телбис.

В категория „Изгряваща звезда“ беше отличен Теодор Кисьов за участията му в „Новата танцувална зала“ и „Трябва и някакво действие, Хамлете“.

В категорията за поддържаща женска роля беше отличена Мария Сотирова за „Берлин, Берлин“.

Статуетка за поддържаща мъжка роля бе присъдена на Алексей Кожухаров за „Берлин, Берлин“.

В категория „Сценография“ статуетка взе Никол Трендафилова за „Слугините“ и „Трейнспотинг“.

В категория „Костюмография“ спечели Марина Райчинова за спектакъла „Сън в лятна нощ“.

В категорията „Театрална музика“ беше отличена Петя Диманова за „Сън в лятна нощ“. Статуетката връчи Антоанета Добрева - Нети.

В категория „Моноспектакъл“ отличието взе актьорът Явор Бахаров за „Трима крале“.

В категорията за водеща женска роля бяха отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева за „Новата танцувална зала“.

Стефка Янорова и Анастасия Ингилизова връчиха статуетката за водеща мъжка роля на Ивайло Христов и Атанас Атанасов за „Последната нощ на Сократ“.

За най-добър режисьор наградата отиде при Зафир Раджаб за „Албион“.

Георги Къркеланов отличи с „Аскеер“ за творческа чест актьора Милен Миланов, Нина Пашова и Веселин Ранков, който получи почетен плакет на ТБА.

Сред гостите на церемонията бяха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателят Румен Радев и съпругата му Десислава Радева, министърът на културата Евтим Милошев, заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова–Иванова, заместник-кметът на Столичната община по направление „Култура и туризъм“ Ирина Дакова, генералните директори на БНТ и БНР Милена Милотинова и Милен Митев и директорът на дирекция ЛИК на БТА Антоанета Маркова.

Актьорите, участващи в сценичната постановка на церемонията, на финала по традиция изпяха в хор химна "Върви, народе възродени" пред станалата на крака публика в залата.

