Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Актрисата Виолина Доцева е избрана за ролята на Лили Иванова

від БНТ , Източник: БТА
Снимките на филма започват през април догодина

Снимка: БТА
Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на Лили Иванова в биографичния филм, който продуцентите Иван и Андрей правят. Новината беше обявена на събитие, състояло се след втория концерт в зала "Олимпия" на естрадната прима.

Доцева е избрана след 4-месечен кастинг, а снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи Иван Христов.

„Ще направим всичко, което е по силите ни да създадем наистина един филм, който за пореден път да увековечи великата Лили Иванова. Надяваме се, че българската държава също ще ни подаде ръка и ще ни помогне“, каза продуцентът.

Виолина Доцева беше представена от режисьорката на филма Яна Титова. Тя припомни, че сценарист на лентата ще е Емил Бонев, а оператор – Мартин Балкански.

„Както Лили Иванова няма мечти, тя има цели, така и ние имаме една единствена цел – да представим нейната история толкова вдъхновяваща, толкова лична и емоционална, колкото е, с цялото достойнство, което тя заслужава. Така че ѝ благодарим за тази чест“, каза Яна Титова.

Виолина Доцева е родена на 6 юли 1993 г. През 2015 г. завършва актьорско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Атанас Атанасов. Освен роли в театъра, има записана авторска песен „Спаси ме“ – на R.A.N.D.O.M и Виолина.

