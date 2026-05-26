Майска жега: Горещата вълна в Европа взе 7 жертви

Горещата вълна в Европа вече взе 7 жертви във Франция. Пет от смъртните случаи са от удавяне. В осем департамента в страната днес е обявен оранжев код за опасно горещо време. Очаква се температурата следобед да достигне 36 градуса, което е безпрецедентно за май месец.

Във Великобритания вчера термометрите отчетоха почти 35 градуса. В Испания и Португалия температурата е между 34 и 37 градуса. Майската жега не подмина и Швейцария. В Женева, където и днес се очаква да бъде над 31 градуса, хората търсят прохлада в езерото. Причината за горещото време е така наречения "топлинен купол" - явление, при което горещия въздух се задържа под въздействието на мощен антициклон.