Първата енциклика на папа Лъв XIV: Светият отец призова за забавяне възхода на изкуствения интелект

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Папа Лъв 14 се обяви срещу възхода на изкуствения интелект. В първата си енциклика той призова за създаване на "най-строги етични ограничения върху новите технологии. Документът се очаква да се превърне в еталон в глобалния дебат за изкуствения интелект.

"Величието на човечеството" - първата енциклика на папа Лъв XIV. Над 230 страници, в които Светият отец предупреждава, че светът е изправен пред избор: дали Изкуственият интелект ще служи на човека, или ще се превърне в инструмент за власт и подчинение. Папата наруши традицията и сам представи документа във Ватикана.

Папа Лъв XIV: "Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен. Знам, че думата е силна, но е избрана умишлено, защото са необходими думи, способни да привлекат вниманието, да събудят съвестта и да посочат пътищата напред за човечеството."

Енцикликите са най-висшата форма на учение на Светия отец, те очертават приоритетите му и разкриват основните проблеми в обществото.

Папа Лъв XIV: "Изкуственият интелект вече засяга много области от живота ни и влияе върху решенията, които оформят човешкото съществуване. Той драстично променя начина, по който се води война. До мен достигнаха много обезпокоителни информации - за все по-автономни оръжейни системи, които са практически извън човешкия обсег за ефективно управление. Чувам много обезпокоителни разкази за алгоритми, които могат да блокират достъпа до здравеопазването, заетостта и сигурността."

Във Ватикана присъства и Крис Ола, основател на една от най-големите компании за изкуствен интелект в Съединените щати.

Крис Ола, съосновател на "Антропик": "Има реална възможност изкуственият интелект да измести човешкия труд в много голям мащаб. Развитието на изкуствения интелект е концентрирано в няколко богати държави. Как ще гарантираме, че постиженията на изкуствения интелект ще бъдат споделени в световен мащаб? Нямаме механизъм за това. Това е нерешен проблем."

Компанията на Ола е в конфликт с администрацията на Доналд Тръмп, защото отказа моделите й с изкуствен интелект да бъдат внедрени в оръжейни системи, както и да се използват за наблюдение на населението.

