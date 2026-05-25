Епидемия от ебола в ДР Конго: Над 900 предполагаеми заразени, 101 потвърдени случая

Диана Симеонова
Над 900 са вече хората, предполагаемо заразени с ебола в Демократична република Конго. Потвърдените случаи са 101, съобщи Министерството на комуникациите в публикация в Екс. Властите коригираха броя на предполагаемите смъртни случаи на 119, което е по-малко от съобщените по-рано 204. Само 10 от смъртните случаи са били потвърдени с лабораторни тестове.

Епидемията от ебола продължава да бушува в провинциите Итури, Северно Киву и Южно Киву. В съседна Уганда потвърдените случаи на заразата са седем. Страната не публикува данни за предполагаеми случаи и Световната здравна организация се опасява, че действителният брой на случаите е значително по-висок.

Настоящата епидемия е особено трудна за овладяване, тъй като няма нито ваксина, нито специфично лечение за редкия щам „Бундибугио“, който е в основата ѝ. Огнището на заразата е разположено в отдалечен, труднодостъпен район на ДР Конго, разкъсван от конфликт с въоръжени сепаратистки групировки.

СЗО оценява риска от заразяване в региона като много висок, но нисък в световен мащаб.

