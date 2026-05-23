Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
ДР Конго под заплаха от отстраняване от Мондиал 2026 заради епидемия от ебола

Футболистите трябва да преминат 21-дневна карантина в Белгия, за да получат достъп до страните домакини

Националният отбор на Демократична република Конго може да бъде отстранен от световното първенство по футбол през 2026 година заради епидемията от ебола в страната, съобщава ESPN.

Според Андрю Джулиани, изпълнителен директор на работната група на Белия дом за Мондиал 2026, отборът е задължен да премине през 21-дневна карантина в Белгия, където провежда подготовката си. При неспазване на това изискване съществува реална опасност на тима да бъде отказан достъп до Съединените щати – една от страните домакини на шампионата.

"Ясно заявихме на ДР Конго, че трябва да бъдат под карантина 21 дни, преди да могат да пътуват до Хюстън на 11 юни. Уведомихме правителството, че отборът трябва да бъде под карантина или рискува да му бъде забранено да влиза в САЩ. Искаме да гарантираме, че тази болест няма да достигне до страната ни“, заяви Джулиани.

Заради усложнената здравна обстановка, националният тим вече отмени планирания тренировъчен лагер в столицата Киншаса и премести подготовката си в Белгия, където ще изиграе и контролни срещи преди началото на турнира.

На Световното първенство ДР Конго трябва да се изправи срещу Португалия, Узбекистан и Колумбия в груповата фаза. Отборът има планирани два мача на територията на САЩ и един в Мексико.

Мондиал 2026 ще се проведе между 11 юни и 19 юли в САЩ, Канада и Мексико, като това ще бъде първото издание с участието на 48 отбора. БНТ ще ви направи свидетели на предстоящата футболна лятна идилия!

#Национален отбор на ДР Конго по футбол за мъже #Мондиал 2026

Лукас Подолски обяви край на футболната си кариера
Лукас Подолски обяви край на футболната си кариера
Гледайте европейското първенство по Socca 6
България отпадна от европейското първенство по Socca 6
Томас Тухел разтърси Англия с избора си за Мондиал 2026, големи звезди останаха извън състава
Ню Йорк с достъпни билети за Мондиал 2026, но финалът достига космически цени
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
