ДР Конго под заплаха от отстраняване от Мондиал 2026 заради епидемия от ебола

Националният отбор на Демократична република Конго може да бъде отстранен от световното първенство по футбол през 2026 година заради епидемията от ебола в страната, съобщава ESPN.

Според Андрю Джулиани, изпълнителен директор на работната група на Белия дом за Мондиал 2026, отборът е задължен да премине през 21-дневна карантина в Белгия, където провежда подготовката си. При неспазване на това изискване съществува реална опасност на тима да бъде отказан достъп до Съединените щати – една от страните домакини на шампионата.

"Ясно заявихме на ДР Конго, че трябва да бъдат под карантина 21 дни, преди да могат да пътуват до Хюстън на 11 юни. Уведомихме правителството, че отборът трябва да бъде под карантина или рискува да му бъде забранено да влиза в САЩ. Искаме да гарантираме, че тази болест няма да достигне до страната ни“, заяви Джулиани.

Заради усложнената здравна обстановка, националният тим вече отмени планирания тренировъчен лагер в столицата Киншаса и премести подготовката си в Белгия, където ще изиграе и контролни срещи преди началото на турнира.

На Световното първенство ДР Конго трябва да се изправи срещу Португалия, Узбекистан и Колумбия в груповата фаза. Отборът има планирани два мача на територията на САЩ и един в Мексико.

Мондиал 2026 ще се проведе между 11 юни и 19 юли в САЩ, Канада и Мексико, като това ще бъде първото издание с участието на 48 отбора.