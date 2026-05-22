Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
БНТ показа историческия успех на България на...
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Томас Тухел разтърси Англия с избора си за Мондиал 2026, големи звезди останаха извън състава

Айвън Тони се завръща изненадващо в отбора, а селекционерът залага на баланс между млади и опитни играчи

Селекционерът на Англия Томас Тухел предизвика сериозен отзвук с избора си за състава от 26 футболисти за световното първенство през 2026 година, след като остави извън групата някои от най-големите имена в състава.

Сред най-изненадващите отсъстващи личат имената на Фил Фоудън, Коул Палмър, Трент Александър-Арнолд и Хари Магуайър, което според английските медии е едно от най-шокиращите решения при определяне на състав за голям турнир в последните десетилетия.

В същото време Тухел изненада с включването на нападателя Айвън Тони, който се завръща в националния тим след силен сезон в Саудитска Арабия, както и с доверието към млади играчи като Коби Майну, Еберечи Езе и Нони Мадуеке.

"Обичам трудните решения“, заяви германският специалист, като подчерта, че е търсил точния баланс в състава и е разчитал на формата и представянето на играчите в последните месеци.

В състава попадат още утвърдени имена като капитана Хари Кейн, Джуд Белингам и Букайо Сака, както и опитните Джон Стоунс и Джордан Хендерсън.

Англия ще започне участието си на световното първенство с мач срещу Хърватия на 17 юни, а в групата са още съставите на Гана и Панама.

Решенията на Тухел вече предизвикаха разнопосочни реакции сред фенове и анализатори, но самият той остава категоричен, че избраният състав може да постигне успех на най-голямата сцена.

Пълният състав на Англия за световното първенство 2026:

Вратари:
Джордан Пикфорд (Евертън), Дийн Хендерсън (Кристъл Палас), Джеймс Трафорд (Манчестър Сити)

Защитници:
Рийс Джеймс (Челси), Езри Конса (Астън Вила), Джарел Куанса (Байер Леверкузен), Джон Стоунс (Манчестър Сити), Марк Гехи (Манчестър Сити), Дан Бърн (Нюкасъл), Нико О’Райли (Манчестър Сити), Джед Спенс (Тотнъм), Тино Ливраменто (Нюкасъл)

Полузащитници:
Деклан Райс (Арсенал), Елиът Андерсън (Нотингам Форест), Коби Майну (Манчестър Юнайтед), Джордан Хендерсън (Брентфорд), Морган Роджърс (Астън Вила), Джуд Белингам (Реал Мадрид), Еберечи Езе (Арсенал)

Нападатели:
Хари Кейн (Байерн Мюнхен), Айвън Тони (Ал Ахли), Оли Уоткинс (Астън Вила), Букайо Сака (Арсенал), Маркъс Рашфорд (Барселона), Антъни Гордън (Нюкасъл), Нони Мадуеке (Арсенал)

