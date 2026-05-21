Фил Фодън и Коул Палмър няма да попаднат в състава на Англия за Мондиал 2026

Спорт
Томас Тухел прави изненадващи избори преди началото на световния форум

Снимка: БГНЕС
Звездите на Манчестър Сити Фил Фодън и на Челси Коул Палмър няма да попаднат в окончателния състав на Англия за световното първенство по футбол, съобщава BBC Sport.

Очаква се селекционерът Томас Тухел да обяви група от 26 футболисти, в която няма да намерят място и редица други утвърдени имена. Сред тях е защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър, който призна, че решението го е изненадало.

"Бях уверен, че мога да изиграя важна роля това лято. Останах шокиран и съсипан от решението“, заяви той.

По информация на изданието извън състава ще останат още Люк Шоу, Фикайо Томори и Леви Колуил, докато място се очаква да получат Оли Уоткинс и Айвън Тоуни, които са в отлична форма.

Сред сигурните имена са Букайо Сака, Деклан Райс и Еберечи Езе, а Джон Стоунс вероятно ще бъде включен въпреки проблемите с контузии.

Англия започва участието си на Мондиал 2026 на 17 юни срещу Хърватия, като в групата са още Гана и Панама.

