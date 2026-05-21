Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени задържането му под стража (ОБЗОР)

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Соченият за един от най-влиятелните лобисти и брокери на влияние в българската съдебна система, съден задочно заради случая, станал известен като аферата "Осемте джуджета" получи от съда наказание - глоба. Петър Петров-Еврото трябва да плати 2556 евро, което е евровата равностойност на 5000 лева за документна измама. Съдът отмени мярката му за неотклонение "задържане под стража" и оттегли Европейската заповед за арест. Еврото е в неизвестност от три години и до днес се издирваше.

Прокуратурата поиска 14 години затвор, но съда наложи само глоба на Петьо Петров - защо ще стане ясно от мотивите, но можем да предложим, че причината се крие в това, че на съд беше предаден само Петьо - Еврото, а не и останалите участници в аферата, прокурори от бившата спецпрокуратура и следовател, които според държавното обвинение, въпреки че му помагали, не знаели, че Петров извършва престъпление. При тази правна конструкция, липсват редица причинно - следствени връзки, които да докажат твърденията в Обвинителния акт. Така изглежда логично, че се получава бомбастичното искане за 14 години затвор, отговорът на което е малко над 2500 евро глоба. При тази присъда, Петров трябва да плати над 14 хиляди и 500 евро разноски, направени по време на 2 годишното разследване и още 147 евро разноски направени по време на делото, продължали година.

Петьо - Еврото беше предаден на съд по две обвинения за това, че с използването на документи с невярво съдържание е присвоил веществени доказателства - златни монети, златно кюлче и пари на стойност над 1 милион и 300 хиляди лева, иззети преди това от Илия и Явор Златанови по дело, което се е водело от вече закритата Спецпрокуратура. Афера, станала известна като "Осемте джуджета". По едното обвинение соченият за лобист в съдебната власт Петров беше признат за виновен, по другото беше оправдан.

Минчо Спасов, адвокат на частния обвинител Пролетина Златанова: "Тежка присъда за самата прокуратура, която по този начин води делото, че да се стигне до осъждане по чл. 78 а, т.е. освобождаване от наказателна отговорност. На практика със своето постановление прокурор Юлияна Христова от Апелативна прокуратура, която освободи от отговорност двамата прокурор Деянов и Пейчинов, скъса причинно-следствената връзка между вземането на парите и Пепи - Еврото."

Наблюдаващият прокурор не вижда грешки нито в обвинението, нито в начина, по който е водено делото, въпреки че поиска 14 години затвор, а постигна само глоба. И предстои да обмисли дали да протестира присъдата.

Албена Рачева, прокурор в СГП:

- Прокуратурата на Пепи Еврото не защити ли Пепи Еврото с това дело?

А защо да го защити?

БНТ: Защото той получи една глоба и дори вече не се издирва на практика?

Това не е проблем на прокуратурата, защото прокуратурата поиска ефективно наказание."

Според адвокат Спасов единият вариант, за да се докаже вината на Петьо Петров е наказателна отговорност да се търси от този, който реално е получил парите и златните ценности.

Минчо Спасов, адвокат на частния обвинител Пролетина Златанова: "Това е братът на вътрешния министър Мариян Маринов. Той е лицето, което се доказа, че е натоварил в колата си златото и отнесло 550 хиляди евро. Другият вариант е прокуратурата да преосмисли становището относно вината на прокурорите Димитър Франтишек, Деянов и Пейчинов и разбира се следователя, който е водил делото и да им бъде образувано на тях производство за търсене на наказателна отговорност за организирана престъпна група, каквато се установи, че е действала в рамките на прокуратурата в това производство."

Спасов ще сезира прокуратурата с доказателствата, събрани по време на делото. То започна преди три години. Тогава при опит да бъде задържан Петьо Петров избяга от столично заведение и до момента е в неизвестност.

