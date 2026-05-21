Каква ще бъде съдбата на хилядите старинни монети и бижута, открити при опит за контрабанда на "Капитан Анреево"?

Над 4600 старинни монети, пръстени и други предмети задържаха митничарите на „Капитан Андреево“. Контрабандните археологически артефакти са открити в товарен автомобил с турска регистрация, който е пътувал за Германия. По случая предстоят експертизи, които да установят точния произход и датировка на находките.

Диана Маркова, експерт „Връзки с обществеността” в Агенция „Митници”: „Случаят е от преди няколко дни, когато на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът е турски гражданин, който декларира превозваната стока от Турция към Германия. След анализ на риска митническите служители отклоняват превозното средство за щателна митническа проверка.“

По време на проверката са открити укрити артефакти с предполагаема културно-историческа стойност.

„В хода на контролните действия в страничен шкаф на полуремаркето, под въжета и вериги, е открита платнена чанта. В нея са намерени 31 пакета във формата на топки, обвити с фолио и тиксо. В тях след отварянето са открити предмети, които имат белези на културно-исторически ценности.“

Според първоначалната експертна справка става дума за хиляди монети и други артефакти от различни исторически епохи.

„Веднага е изпратен снимков материал на експерт, който с първоначална експертна справка казва, че откритите 4636 монети, предмети и пръстени носят белезите на културни ценности. По Закона за културното наследство те представляват интерес за науката и археологията.“

Предстои допълнителна експертиза, която да уточни тяхната точна идентификация и възраст.

„Според експертната справка те обхващат широк период – от Античността и Средновековието, но предстои експертиза, която да определи точната им датировка.“

Диана Маркова уточни и каква е съдбата на откритите ценности:

„Според международна конвенция съкровищата, които са предмет на незаконен трафик, се връщат в родитата им. Процедурата започва след приключване на всички производства и евентуални съдебни дела. Ако има доказан произход и искане от съответната държава, те се връщат там. Ако няма такова искане, находките могат да бъдат предоставени на музеи в България.“

Експертите очакват процесът по описване и анализ да отнеме значително време заради големия брой артефакти и нуждата от почистване и детайлно изследване.