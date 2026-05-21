Българска парламентарна делегация е на посещение във Ватикана

Чете се за: 01:00 мин.
Ще се състои тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“ с поклонение пред мощите на свети Кирил

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, е на посещение във Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май. Днес е предвидена среща с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Кулминацията на посещението е утре, когато българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв XIV. Михаела Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин.

По-късно българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“ и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре“ и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книгите са получили официално признание от Ватикана.

#мощите на свети Кирил #българска делегация #24 май #Ватикана

