Код жълто за значителни валежи в Източна България и в четвъртък

Минималните температури ще бъдат между 10° и 17°, в София – около 11°, а максималните – между 20° и 28°, в София – около 22°.

Облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма – временно силен северозападен вятър.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°. Температурата на морската вода е от 15° до 17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще духа силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

До края на тази и в първия ден от следващата седмица въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър. След временно повишение в четвъртък, максималните температури ще се понижат.