Жълт код за валежи и силен вятър в Източна България

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната – предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен, в източните райони – силен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат от 9° до 16°, в София – около 9°, а максималните между 21° и 26°, в София – около 21°.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, около и след обяд – купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат около 20°-21°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините облачността ще е променлива, по-често – значителна, купеста и купесто-дъждовна. Главно около и след пладне ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

В четвъртък валежи, придружени от гръмотевици, ще има на повече места в Източна България и планините. Вятърът ще е умерен, от северозапад, а максималните температури ще бъдат между 22° и 27°.

В петък и събота в цялата страна ще има краткотрайни валежи, в отделни райони, главно в Централна България ще са временно интензивни, значителни по количество, с гръмотевици и градушки. Вятърът ще се ориентира от север и дневните температури ще се понижат с два-три градуса.

В неделя по-малка вероятност за валежи има в Североизточна България, там ще има и повече слънчеви часове. В останалата част от страната отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°.

