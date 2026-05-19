Стойка Кръстева: НСА е логичният избор на хората, които се занимават със спорт

За поредна година Националната спортна академия (НСА) "Васил Левски" бе домакин на Ден на отворените врати. В препълнената аула "Максима" на учебното заведение ръководството запозна стотици бъдещи студенти от цялата страна с учебния процес в НСА. Сред специалните гости на събитието беше олимпийската шампионка Стойка Кръстева, която е и преподавател в академията. Ето какво каза тя пред камерата на БНТ:

„НСА е логичното продължение на развитие на хора, които се занимават със спорт – да могат да се развиват като елитни спортисти, а отделно с това да върви тяхното обучение за бъдещи треньори. За да могат да разбират какво правят треньорите с тях, да бъдат подготвени и след приключване на тяхната кариера. Да помагат на следващите поколения да се развиват като спортисти“, каза Кръстева пред БНТ.

Тя коментира и развитието на Академията в научната част.

„НСА, като всеки един друг университет, се развива и разширява своите области, за да може бъдещите студенти да имат по-широка перспектива. В НСА, учейки за треньор, след втората година студентите могат да запишат втора специалност, което е много добра възможност.

На мен лично НСА ми помогна да разбера защо се случват много от нещата в тренировъчния процес като състезател. Това ми помогна да мога да обяснявам на децата, с които се занимавам, кога и защо правя някои неща. Медицинските науки ми помогнаха да разбера как функционира тялото, което допринася за развитието на студентите“, завърши Кръстева.

