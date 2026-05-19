Стойка Кръстева: НСА е логичният избор на хората, които се занимават със спорт

За поредна година Националната спортна академия (НСА) "Васил Левски" бе домакин на Ден на отворените врати.
За поредна година Националната спортна академия (НСА) "Васил Левски" бе домакин на Ден на отворените врати. В препълнената аула "Максима" на учебното заведение ръководството запозна стотици бъдещи студенти от цялата страна с учебния процес в НСА. Сред специалните гости на събитието беше олимпийската шампионка Стойка Кръстева, която е и преподавател в академията. Ето какво каза тя пред камерата на БНТ:
„НСА е логичното продължение на развитие на хора, които се занимават със спорт – да могат да се развиват като елитни спортисти, а отделно с това да върви тяхното обучение за бъдещи треньори. За да могат да разбират какво правят треньорите с тях, да бъдат подготвени и след приключване на тяхната кариера. Да помагат на следващите поколения да се развиват като спортисти“, каза Кръстева пред БНТ.
Тя коментира и развитието на Академията в научната част.
„НСА, като всеки един друг университет, се развива и разширява своите области, за да може бъдещите студенти да имат по-широка перспектива. В НСА, учейки за треньор, след втората година студентите могат да запишат втора специалност, което е много добра възможност.
На мен лично НСА ми помогна да разбера защо се случват много от нещата в тренировъчния процес като състезател. Това ми помогна да мога да обяснявам на децата, с които се занимавам, кога и защо правя някои неща. Медицинските науки ми помогнаха да разбера как функционира тялото, което допринася за развитието на студентите“, завърши Кръстева.
Подробности вижте във видеото!