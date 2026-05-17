DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на...
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
ИЗВЪНРЕДНО
Днес в 18.00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

Карлос Насар: Нов световен рекорд през 2026 година е постижима цел

Всичко е изцяло в ръцете на Стефан Ботев, заяви суперталантът на родните щанги по повод продължаващите неуредици в Българската федерация по вдигане на тежести.

Карлос Насар се е прицелил в нов световен рекорд в част от движенията или в общия двубой през 2026 година. Суперталантът на българските щанги вярва в своите възможности по пътя към тази цел.

В предаването „Арена спорт“ Насар даде специално интервю за БНТ, където говори за своето завръщането в Червен бряг, взимайки участие в на „Личности и събития в български спорт“, която се проведе именно в неговия роден град.

Това е една страхотна емоция, тъй като както знаете, поради лагерни обстановки, нямам много време да се прибирам, но винаги когато го направя, тук ме посрещат топло. Това е мястото, на което съм израснал. Тук са ми минали безгрижните години, тук са моите първи стъпки в спорта и винаги се радвам, когато съм тук. В Червен бряг се чувствам у дома“, започна той.

„Това е много важно, за да може да се запазят следите от нашия спорт, тъй като ние имаме големи спортисти и именно, когато децата виждат тези артикули, влизат в момента, в който на спортиста му е било трудно, печелил е и е губил. Така се запалват тези деца, не трябва да го губим това нещо, тъй като спортът е и дисциплина. Той е и слава за страната ни, много е важно да се отбелязва това нещо и децата да бъдат такива", отбеляза действащият олимпийски, световен и европейски шампион по повод изложбата, на която бе сред гостите.

Моето послание към децата е да бъдат дисциплинирани, да вярват, да мечтаят и да се трудят, защото само това е пътят към успеха“, сподели тежкоатлетът.

Щангистът се върна месец назад, за да направи равносметка от представянето си от европейското първенство в Батуми, където отново стъпи на върха.

„Знам къде мога да се подобря, но всичко е до време. Ако имах малко повече време за подготовка, можех да се представя по-добре, защото това е едва началото на олимпийския цикъл и малко по-късно започнахме с нашите подготовки. Имахме и известна почивка, за да си възстановя тялото, която продължи 3,4 месеца с изследвания. Започнахме късен януари нашите подготовки и в момента, когато не спираме, това вече е тествано и може да се върне лентата назад, за да се видим какви резултати правим. Смятам много скоро да ги повтарям. Да, нов световен рекорд е напълно постижима цел за тази година. Със сигурност можа да го направя и ще направя всичко възможно да бъде така“, заяви тежкоатлетът,

Той отново говори за продължаващите неуредици в Българската федерация по вдигане на тежести, като сподели, че всичко все още изцяло зависи от действащия президент Стефан Ботев.

Нищо не мога да кажа по въпроса, всичко е изцяло в ръцете на Стефан Ботев. В момента той е отговорен за задълженията, които имаме към НАП. Най-важното за нас е да има федерация, за да можем да се състезаваме, така че ние ще търсим път да представляваме страната си“, коментира Насар.

Повече от интервюто с Карлос Насар гледайте във видеото!

#"Арена спорт" #Карлос Насар

