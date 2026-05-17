БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на...
Чете се за: 00:35 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Днес в 18.00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

Празник в Русе след завръщането на Дунав в елита

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази
Велизар Кънчев
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дунав Русе за връща във футболния елит на България. Тимът, воден от треньора Георги Чиликов безапелационно заслужи право да участва сред майсторите.

Дунав се управлява от обществена организация, с която всеки може да помага с членски внос. Някои от привържениците дори работят в клуба.

„Част съм от агитката от 2002, 2003 година. Бях още ученик. През последните четири години съм част от екипа, работя в клуба. Няма дума, с която да опиша чувството, което изпитах, когато спечелихме промоция за А група“, каза Велизар Кънчев, администратор на ФК Дунав.

Изключително отдаден на каузата на „драконите“ през целия сезон беше старши треньорът Георги Чиликов.

„Искам от тях да тренират добре, да се подготвят за всеки един двубой максимално и да дават всичко от себе си. Накрая, както се казва, ще броим точките. Нищо няма на всяка цена в този живот“, сподели Чиликов.

Мнението си за сезона сподели и един от лидерите на Дунав - Радослав Апостолов.

„Опитахме се вдъхнем кураж на по-младите момчета. Както треньорите на нас, така и ние да предадем на тях“, каза Апостолов.

Сред героите беше и Ибрахим Кейта, французин, един от нападателите в отбора.

„Чувствам се отлично в Дунав. Клубът е страхотен. Щабът, играчите, феновете. Надявам се да остана в отбора. Само Дунав“, каза Кейта.

Подробности вижте във видеото!

#ПФК Дунав Русе #Първа лига 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
2
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
3
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
4
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
5
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
6
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
2
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Български футбол

Стойко Сакалиев: ЦСКА няма право на колебания, а "Мачът на надеждата“ е кауза, която трябва да обедини всички
Стойко Сакалиев: ЦСКА няма право на колебания, а "Мачът на надеждата“ е кауза, която трябва да обедини всички
Дончо Донев: Левски напълно заслужено е шампион, ЦСКА рискува с фокуса върху Купата Дончо Донев: Левски напълно заслужено е шампион, ЦСКА рискува с фокуса върху Купата
Чете се за: 03:42 мин.
Дончо Донев, Стойко Сакалиев и Християна Тодорова в "Арена спорт" Дончо Донев, Стойко Сакалиев и Християна Тодорова в "Арена спорт"
Чете се за: 01:10 мин.
Пламен Андреев стана шампион на Полша Пламен Андреев стана шампион на Полша
Чете се за: 01:02 мин.
Илиан Илиев: Второто полувреме е срамно за отбора на Черно море Илиан Илиев: Второто полувреме е срамно за отбора на Черно море
Чете се за: 01:32 мин.
Лъчезар Балтанов: Момчетата видяха, че могат Лъчезар Балтанов: Момчетата видяха, че могат
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия" по БНТ 1
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в световните новини Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в световните новини
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Поздравления за DARA от едни от най-големите български артисти в ефира на БНТ Поздравления за DARA от едни от най-големите български артисти в ефира на БНТ
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си минувачи в Модена
Чете се за: 04:15 мин.
По света
България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Председателят на парламента Михаела Доцова: DARA, ти си вдъхновение...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Триумф за DARA, триумф за България на...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ