Празник в Русе след завръщането на Дунав в елита

Дунав Русе за връща във футболния елит на България. Тимът, воден от треньора Георги Чиликов безапелационно заслужи право да участва сред майсторите.

Дунав се управлява от обществена организация, с която всеки може да помага с членски внос. Някои от привържениците дори работят в клуба.

„Част съм от агитката от 2002, 2003 година. Бях още ученик. През последните четири години съм част от екипа, работя в клуба. Няма дума, с която да опиша чувството, което изпитах, когато спечелихме промоция за А група“, каза Велизар Кънчев, администратор на ФК Дунав.

Изключително отдаден на каузата на „драконите“ през целия сезон беше старши треньорът Георги Чиликов.

„Искам от тях да тренират добре, да се подготвят за всеки един двубой максимално и да дават всичко от себе си. Накрая, както се казва, ще броим точките. Нищо няма на всяка цена в този живот“, сподели Чиликов.

Мнението си за сезона сподели и един от лидерите на Дунав - Радослав Апостолов.

„Опитахме се вдъхнем кураж на по-младите момчета. Както треньорите на нас, така и ние да предадем на тях“, каза Апостолов.

Сред героите беше и Ибрахим Кейта, французин, един от нападателите в отбора.

„Чувствам се отлично в Дунав. Клубът е страхотен. Щабът, играчите, феновете. Надявам се да остана в отбора. Само Дунав“, каза Кейта.

