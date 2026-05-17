Близо 1 млн. зрители гледаха финала на...
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"

Шайни Фанк: Пазарджик е истински парк за модерен петобой

Генералният секретар на международната федерация отчете сериозен прогрес в организацията и подчерта ролята на новите дисциплини за развитието на спорта

шайни фанк пазарджик истински парк модерен петобой
Генералният секретар на Международния съюз по модерен петобой Шайни Фанк даде висока оценка за организацията на Световната купа в Пазарджик, като подчерта значителния напредък спрямо предходното издание.

"Със сигурност има подобрение – не само в организацията, но и в самото място на провеждане. Това е истински парк за петобой. Имате всичко на едно място, хората не трябва да се местят. Плувният басейн е в центъра и всичко е организирано около него – това е нещо, от което другите трябва да се учат“, заяви Фанк.

По отношение на възможността българският град да приеме световно първенство в бъдеще, тя беше по-умерена, но не изключи подобен сценарий.

"Това е добър въпрос. Мисля, че първо трябва да се започне с първенства за подрастващи. Изискванията са много високи. Не казвам, че Пазарджик няма потенциал – просто е нужен опит. Убедени сме, че в следващите години това е възможно“, допълни тя.

Фанк коментира и една от най-сериозните промени в последните години - въвеждането на препятствената дисциплина, която замени конния спорт.

"Ако погледнете днешния модерен петобой, той е много по-вълнуващ. Ключът е в достъпността. Традиционният петобой е красив, но трябва да привлечем младите. Препятствията дават точно тази възможност. Това е трудна, но много добра промяна, за която не трябва да съжаляваме“, сподели генералният секретар.

Тя подчерта и нарастващия интерес към спорта от страна на медиите и телевизиите: „С всяко състезание все повече телевизионни канали излъчват петобоя и показват неговия потенциал. Това е много важно за бъдещето ни.“

Поглеждайки към Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, Фанк изрази оптимизъм, че новият формат ще направи спорта още по-атрактивен.

"Надяваме се да представим един различен, по-модерен петобой. Публиката ще усети промяната. Очакваме истинско шоу.“

В заключение тя очерта и основната посока за развитие на дисциплината.

"Трябва да продължим да работим за достъпността, да даваме повече възможности на младите и да представяме спорта по все по-добър начин. Това е пътят напред.“, заключи Фанк.

Вижте цялото интервю в прикаченото видео!

#Световна купа по модерен петобой в Пазарджик 2026

Кметът на Пазарджик Петър Куленски: Целта е да се превърнем в европейски център за модерен петобой
Рекорден интерес към Маратон Варна
Димитър Каров влиза в Залата на славата на БНТ
Карлос Насар: Ще направя всичко възможно, за да присъствам на финала за Купата на България
Спортни новини 16.05.2026 г., 20:50 ч.

