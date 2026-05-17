Шайни Фанк: Пазарджик е истински парк за модерен петобой

Генералният секретар на Международния съюз по модерен петобой Шайни Фанк даде висока оценка за организацията на Световната купа в Пазарджик, като подчерта значителния напредък спрямо предходното издание.

"Със сигурност има подобрение – не само в организацията, но и в самото място на провеждане. Това е истински парк за петобой. Имате всичко на едно място, хората не трябва да се местят. Плувният басейн е в центъра и всичко е организирано около него – това е нещо, от което другите трябва да се учат“, заяви Фанк.

По отношение на възможността българският град да приеме световно първенство в бъдеще, тя беше по-умерена, но не изключи подобен сценарий.

"Това е добър въпрос. Мисля, че първо трябва да се започне с първенства за подрастващи. Изискванията са много високи. Не казвам, че Пазарджик няма потенциал – просто е нужен опит. Убедени сме, че в следващите години това е възможно“, допълни тя.

Фанк коментира и една от най-сериозните промени в последните години - въвеждането на препятствената дисциплина, която замени конния спорт.

"Ако погледнете днешния модерен петобой, той е много по-вълнуващ. Ключът е в достъпността. Традиционният петобой е красив, но трябва да привлечем младите. Препятствията дават точно тази възможност. Това е трудна, но много добра промяна, за която не трябва да съжаляваме“, сподели генералният секретар. Тя подчерта и нарастващия интерес към спорта от страна на медиите и телевизиите: „С всяко състезание все повече телевизионни канали излъчват петобоя и показват неговия потенциал. Това е много важно за бъдещето ни.“

Поглеждайки към Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, Фанк изрази оптимизъм, че новият формат ще направи спорта още по-атрактивен.

"Надяваме се да представим един различен, по-модерен петобой. Публиката ще усети промяната. Очакваме истинско шоу.“

В заключение тя очерта и основната посока за развитие на дисциплината.

"Трябва да продължим да работим за достъпността, да даваме повече възможности на младите и да представяме спорта по все по-добър начин. Това е пътят напред.“, заключи Фанк.

