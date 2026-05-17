И световните медии коментират историческия успех на DARA

И световните медии за историческия успех на DARA.



"Бангаранга!" Българската поп звезда DARA спечели "Евровизия" с енергичния хит "Бангаранга", коментира Би Би Си. Въпреки че не беше сред фаворитите пред началото на конкурса, DARA надделя със сложна хореография и увлекателен припев и така донесе на България първа титла в историята на "Евровизия", пише още британската обществена медия.

DARA победи другите 24-ма участници със заразителни ритми и сложна хореография, отбелязва Асошиейтед прес.

Нито Финландия, нито Австралия, които бяха сочени за фаворити, не успяха да се качат на подиума, отбеляза френската телевизия Бе Еф Ем.

Ще танцуваме „Бангаранга“ още дълго време. Благодарим ти, България!, посочи Скай Нюз.

Напрежение, сълзи и "Бангаранга" - България спечели историческа "Евровизия". Победата на DARA беше изненада. Тя очарова публиката във Виена и беше посрещната с едни от най-шумните овации, съобщи Ен Би Си.