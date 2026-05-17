БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посреща DARA, БНТ със специално студио -...
Чете се за: 01:02 мин.
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия...
Чете се за: 01:00 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
В 18.00 ч. на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

Георги Клисурски за домакинството на "Евровизия" през 2027 г.: Каквито и инвестиции да се направят, възвръщаемостта ще е много по-голяма

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Каквито и инвестиции да се направят от публичния ресурс, аз съм сигурен, че възвръщаемостта за българската икономика, за българския туризъм и за българското общество като цяло ще бъде много по-голяма. Това коментира по повод домакинството на България на песенния конкурс "Евровизия" бившият финансов министър Георги Клисурски в предаването "Денят започва".

"Радвам се, че сме заедно точно на тази историческа сутрин. Бих искал от цялото си сърце да поздравя Дара и нейния екип за тази победа, защото освен победа за България, това наистина е и признание от цяла Европа за Дара като изпълнител, за Дара като индивид. И отново лично бих искал да се обърна към нея. Поздравявам я за това, че не се предаде през всички тези трудности и че показа какво е характер, какво хъс за победа, за креативност и артистичност. Неща като музиката и спорта обединяват. Освен първичната им същност — съответното произведение на изкуството или съответният спорт — има и този вторичен ефект, който понякога е много по-силен за обществото: да се обединяваме. И отново казвам — радвам се, че Дара ни накара всички българи да се гордеем и да бъдем обединени в това чувство", заяви Клисурски.

Според думите му подготовката за домакинството на песенния конкурс трябва да започне още тази година.

"Най-хубавото според мен е, че България през 2027 година ще бъде в полезрението на Европа като домакин на конкурса „Евровизия“. Аз мисля, че още през 2026 година започваме да се подготвяме. Първо — с домакинството на старта на Джирото. Тази година ще приемем и Европейското първенство по волейбол. Така че се надявам с тези две събития да загреем достатъчно добре, за да бъдем достоен домакин на Евровизия догодина. Да, очакваме хиляди хора, хиляди туристи от цяла Европа, а както виждате — и извън Европа: от Австралия, Израел и други държави да дойдат у нас."

Клисурски е категоричен, че отпуснатите средства и за Джиро д'Италия ще имат голяма възвръщаемост.

"Между другото, същото видяхме и с Джиро д'Италия. Въпреки тези 15 милиона лева, които миналата година кабинетът "Желязков" отпусна за организацията на събитието, икономическият ефект върху България е много по-голям от тези 15 милиона — много, много пъти по-голям. Хубаво е, когато си говорим за бюджет, да се смята динамично — тоест да се предвиждат и разходите, и приходите едновременно, за да излиза правилният баланс."

Вижте целия разговор във видеото

#състояние на финансите #европеро в бюджета #Георги Клисурски #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
2
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
3
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
4
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
5
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
6
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
2
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Финанси

Министърът на икономиката Александър Пулев: Състоянието на фиска ни е абсолютно критично
Министърът на икономиката Александър Пулев: Състоянието на фиска ни е абсолютно критично
Ирак е изнесъл едва 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април Ирак е изнесъл едва 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април
Чете се за: 03:07 мин.
Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна Standard and Poor’s повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна
Чете се за: 02:07 мин.
След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база След влизането в еврозоната: 87% ръст на чуждестранните инвестиции у нас на годишна база
12715
Чете се за: 04:17 мин.
Трайчо Трайков за енергийния сектор: Ние оставихме неща, които не налагат да се действа "на пожар" Трайчо Трайков за енергийния сектор: Ние оставихме неща, които не налагат да се действа "на пожар"
Чете се за: 02:22 мин.
Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът ? Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът ?
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът "Bangaranga"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кристалина Георгиева поздрави DARA за триумфа на „Евровизия“ Кристалина Георгиева поздрави DARA за триумфа на „Евровизия“
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga" DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"
Чете се за: 04:05 мин.
Европа
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в...
Чете се за: 05:52 мин.
Европа
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си минувачи в Модена
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа, намерен...
Чете се за: 00:27 мин.
Криминално
Катастрофа между два тежкотоварни автомобила затвори временно...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ