Георги Клисурски за домакинството на "Евровизия" през 2027 г.: Каквито и инвестиции да се направят, възвръщаемостта ще е много по-голяма

Каквито и инвестиции да се направят от публичния ресурс, аз съм сигурен, че възвръщаемостта за българската икономика, за българския туризъм и за българското общество като цяло ще бъде много по-голяма. Това коментира по повод домакинството на България на песенния конкурс "Евровизия" бившият финансов министър Георги Клисурски в предаването "Денят започва".

"Радвам се, че сме заедно точно на тази историческа сутрин. Бих искал от цялото си сърце да поздравя Дара и нейния екип за тази победа, защото освен победа за България, това наистина е и признание от цяла Европа за Дара като изпълнител, за Дара като индивид. И отново лично бих искал да се обърна към нея. Поздравявам я за това, че не се предаде през всички тези трудности и че показа какво е характер, какво хъс за победа, за креативност и артистичност. Неща като музиката и спорта обединяват. Освен първичната им същност — съответното произведение на изкуството или съответният спорт — има и този вторичен ефект, който понякога е много по-силен за обществото: да се обединяваме. И отново казвам — радвам се, че Дара ни накара всички българи да се гордеем и да бъдем обединени в това чувство", заяви Клисурски.

Според думите му подготовката за домакинството на песенния конкурс трябва да започне още тази година.

"Най-хубавото според мен е, че България през 2027 година ще бъде в полезрението на Европа като домакин на конкурса „Евровизия“. Аз мисля, че още през 2026 година започваме да се подготвяме. Първо — с домакинството на старта на Джирото. Тази година ще приемем и Европейското първенство по волейбол. Така че се надявам с тези две събития да загреем достатъчно добре, за да бъдем достоен домакин на Евровизия догодина. Да, очакваме хиляди хора, хиляди туристи от цяла Европа, а както виждате — и извън Европа: от Австралия, Израел и други държави да дойдат у нас."

Клисурски е категоричен, че отпуснатите средства и за Джиро д'Италия ще имат голяма възвръщаемост.

"Между другото, същото видяхме и с Джиро д'Италия. Въпреки тези 15 милиона лева, които миналата година кабинетът "Желязков" отпусна за организацията на събитието, икономическият ефект върху България е много по-голям от тези 15 милиона — много, много пъти по-голям. Хубаво е, когато си говорим за бюджет, да се смята динамично — тоест да се предвиждат и разходите, и приходите едновременно, за да излиза правилният баланс."

