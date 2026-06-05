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Лингорски: Реформи и инвестиции са ключът към по-нисък дефицит

Надя Обретенова от Надя Обретенова
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Как да се снижи дефицитът? Да се премахнат автоматизираните механизми за растеж на доходите и през реформи да се ускори растежа на икономиката ни. Това заяви в подкаста на БНТ "Истината за..." Илия Лингорски, който е член на УС на БНБ.

Като първи стъпки по излизане от процедурата по свръхдефицит той определи залагането на цели в бюджета: увеличаване на инвестициите и ценова стабилност, което е подход за намаляване на дефицита.

Илия Лингорски, член на УС на БНБ: „България е една от страните, в която растежът на доходите е сред челото, ако не е и номер едно в ЕС, не само в номинално изражение, то е така и в реално изражение. Тоест покупателната способност през последните години, включително в периодите 2022-2023, когато сме имали много висока инфлация, покупателната способност е растяла, но колкото повече расте покупателната способност и особено ако това не е свързано с растеж на инвестициите и експорта, толкова повече расте натиска върху потреблението върху цените.“

Повече от интервюто очаквайте утре в Говори сега, а цялото интервю можете да гледате в YotTube канала на БНТ.

#процедура на свръхдефицит #Илия Лингорски #реформи #новини в Метрото

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