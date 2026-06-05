Румен Радев: Разширяването трябва да стане на принципа на собствените заслуги

Нов план и нови правила за разширяването на Европейския съюз и европейската интеграция на Западните Балкани - лидерите на европейските институции и на 30 държави, сред които и премиерът Румен Радев, се събраха в живописния черногорски град Тиват, за да вдъхнат нов живот на процеса на разширяване. Франция и Германия представиха нова инициатива, която предвижда поетапно присъединяване и участие в европейски заседания без право на вот.

Българският премиер Румен Радев подчерта, че страната продължавам да отстояваме тезата, че разширяването трябва да стане на принципа на собствените заслуги и при пълно спазване на Копенхагенските критерии.

Сред предложенията са поетапен достъп до единния европейски пазар и участие в европейски програми. Обсъжда се и възможността за междинен статут между кандидат за членство и пълноправен член на Европейския съюз. При такъв модел държавите ще могат да участват в определени европейски формати и инициативи, без да са приключили всички преговорни глави.

Идеята е вместо да чакат края на дългия присъединителен процес, страните от Западните Балкани да започнат да се интегрират в Европейския съюз още по време на преговорите.

Приветстваме прогреса, който е направен от домакините от Черна гора и оценяваме високо усилията, които полага Албания за напредване към членство, и пожелаваме на другите държави да полагат същите усилия, за да получат сходен резултат, подчерта българският премиер.

Припомни също, че България винаги е била основен двигател на процеса по разширяване и интеграция на Западните Балкани, защото това е инвестиция в нашата сигурност и допринася за разширяването на общото европейско пространство на стабилност и просперитет.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Дискусиите за разширяването на ЕС към Западните Балкани от вчера ще продължат и днес. Франция внесе промени в метода през 2020 г., които сега почиват на заслугите на страните кандидатки. Това позволява прозрачност на реформите и ритмичен процес. Предложихме с Германия и ще дискутираме поетапен процес на засилена интеграция. По-точно, когато страната кандидатка напредва и интегрира общностното право по дадена тема, да може да се интегрира в европейския формат по същата тема.“

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: „Президентът Макрон и аз представихме конкретно предложение за това как можем да улесним разширяването, по-специално за включване на някои от държавите от Западните Балкани. Европейският съюз трябва да демонстрира своя капацитет и желание за разширяване. И това е, което искаме да обсъдим днес.“

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Трябва да направим процеса на разширяване по-бърз и по-надежден. С други думи, ако страната кандидат осъществи реформи, тогава тя трябва да напредне в отварянето и затварянето на глави и клъстери по пътя си към ЕС. Процесът на разширяване трябва да бъде и по-видим. Страните кандидатки трябва да обяснят на народа си какви са ползите от разширяването. Това важи и за страните членки.“