Румен Радев: Разширяването трябва да стане на принципа на собствените заслуги

Обсъжда се възможността за междинен статут между кандидат за членство и пълноправен член на ЕС
Нов план и нови правила за разширяването на Европейския съюз и европейската интеграция на Западните Балкани - лидерите на европейските институции и на 30 държави, сред които и премиерът Румен Радев, се събраха в живописния черногорски град Тиват, за да вдъхнат нов живот на процеса на разширяване. Франция и Германия представиха нова инициатива, която предвижда поетапно присъединяване и участие в европейски заседания без право на вот.
Българският премиер Румен Радев подчерта, че страната продължавам да отстояваме тезата, че разширяването трябва да стане на принципа на собствените заслуги и при пълно спазване на Копенхагенските критерии.
Сред предложенията са поетапен достъп до единния европейски пазар и участие в европейски програми. Обсъжда се и възможността за междинен статут между кандидат за членство и пълноправен член на Европейския съюз. При такъв модел държавите ще могат да участват в определени европейски формати и инициативи, без да са приключили всички преговорни глави.
Идеята е вместо да чакат края на дългия присъединителен процес, страните от Западните Балкани да започнат да се интегрират в Европейския съюз още по време на преговорите.
Приветстваме прогреса, който е направен от домакините от Черна гора и оценяваме високо усилията, които полага Албания за напредване към членство, и пожелаваме на другите държави да полагат същите усилия, за да получат сходен резултат, подчерта българският премиер.
Припомни също, че България винаги е била основен двигател на процеса по разширяване и интеграция на Западните Балкани, защото това е инвестиция в нашата сигурност и допринася за разширяването на общото европейско пространство на стабилност и просперитет.
Еманюел Макрон, президент на Франция: „Дискусиите за разширяването на ЕС към Западните Балкани от вчера ще продължат и днес. Франция внесе промени в метода през 2020 г., които сега почиват на заслугите на страните кандидатки. Това позволява прозрачност на реформите и ритмичен процес. Предложихме с Германия и ще дискутираме поетапен процес на засилена интеграция. По-точно, когато страната кандидатка напредва и интегрира общностното право по дадена тема, да може да се интегрира в европейския формат по същата тема.“
Фридрих Мерц, канцлер на Германия: „Президентът Макрон и аз представихме конкретно предложение за това как можем да улесним разширяването, по-специално за включване на някои от държавите от Западните Балкани. Европейският съюз трябва да демонстрира своя капацитет и желание за разширяване. И това е, което искаме да обсъдим днес.“
Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Трябва да направим процеса на разширяване по-бърз и по-надежден. С други думи, ако страната кандидат осъществи реформи, тогава тя трябва да напредне в отварянето и затварянето на глави и клъстери по пътя си към ЕС. Процесът на разширяване трябва да бъде и по-видим. Страните кандидатки трябва да обяснят на народа си какви са ползите от разширяването. Това важи и за страните членки.“
Румен Радев, министър-председател: „Разширяването трябва да стане на принципа на собствените заслуги. Това означава дълбоки реформи в правосъдието, върховенството на правото, човешките права, изграждане на отношения на добросъседство. Не можем да си позволим да компрометираме Копенхагенските критерии за членство заради сложната геополитическа ситуация, защото тези проблеми, ако сега ги потушим по някакъв изкуствен начин с бързане, те ще се изявят години по-късно в европейското семейство. Ние не искаме това да се случва и няма да го допуснем.“