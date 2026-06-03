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Процедурата по прекомерен дефицит срещу България: Очаква се докладът на ЕК - какво следва?

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Процедурата по прекомерен дефицит срещу България: Очаква се докладът на ЕК - какво следва?
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ЕК ще предложи откриването на процедура при прекомерен дефицит за България. Очаква се това да стане днес по време на представянето на Европейския семестър – годишния анализ на ЕК за икономическите, фискалните и социалните политики на държавите в ЕС.

Процедурата при прекомерен дефицит се прилага за държави, чийто дефицит надвишава 3% от БВП.

Какво точно ще оповести днес ЕК и какви са последствията за страната ни?

Очаква се Европейската комисия да предложи откриването на процедура при прекомерен дефицит за България, защото според данните на Брюксел през 2025 г. дефицитът на България е бил 3,5% от БВП, през тази година се очаква да бъде 4,1%, а през следващата – 4,3%.

Според високопоставен представител на ЕК прекомерният дефицит в България не е свързан с приемането на еврото, а по-скоро с политическата нестабилност през последните години и честата смяна на служебни правителства.

Какво следва оттук нататък – думата има Икономическият и финансов комитет. Това е консултативният орган на Европейския съюз. Комитетът подпомага Съвета на ЕС и Европейската комисия с анализи и становища относно икономическото и финансовото състояние на държавите членки.

В срок от две седмици той трябва да даде своето становище дали подкрепя предложението на ЕК за откриване на процедура по прекомерен дефицит. След това Комисията ще предложи на Съвета да установи наличието на прекомерен дефицит, както и нетен план за разходи за коригирането му.

България е единствената държава, за която днес се очаква да бъде предложена такава процедура. Няколко други държави са поставени под наблюдение, но все още няма предложение за откриване на процедура.

#доклад ЕС #прекомерен дефицит #ЕК #новини в Метрото

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