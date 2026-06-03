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Илияна Йотова: Дефицитът не се е трупал последните месеци

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Смятам, че има още доста скрити фактури, заяви президентът

президентът илияна йотова срещна посланика сащ гърция обсъдили енергийни теми
Снимка: БГНЕС
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Дефицитът не се е трупал последните месеци, заяви Илияна Йотова на Международното изложение за отбранителни продукти „Хемус 2026“ в Пловдив.

Илияна Йотова, президент на България: „Този дефицит не се е трупал последните месеци. Поставя се и въпросът какъв е бил той, когато сме влезли в еврозоната. Аз вярвам на министър-председателя, че първо ще се погрижат за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими.“

Йотова опредили мерките на правителството като "твърди" и очаква още скрити фактури, завещани от предишната власт.

Илияна Йотова, президент на България: "Много твърди, но имат още много работа. Смятам, че има още мини, които ще гърмят под краката им, и още доста скрити фактури, които се надявам да излязат, за да видим всички ние, българските граждани, какво е ставало през последните години. "

Президентът посочи, че очаква "една голяма оценка" на най-големите пропуски до сега.

Илияна Йотова, президент на България: „Мерките, които до този етап се представят, са само първата стъпка. Трябва да се извърши една голяма оценка къде са най-големите пробойни. Нека да си отговорим на въпроса от какво идва този голям дефицит и дали не се е действало на принципа „след мен и потоп“.“

Йотова подчерта, че трябва да бъдем солидарни.

Илияна Йотова, президент на България: "Част от тези стъпки ще бъдат доста драстични и трябва да бъдем всички солидарни. Виждам, че правителството няма никакво намерение нито да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката за майчинство, но стъпките са обнадеждаващи."

#премиера Румен Радев #Илияна Йотова, президент #мерки на правителството

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