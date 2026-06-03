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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Иранска ракетна и дронова атака затвори международното летище на Кувейт

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Иранска ракетна и дронова атака затвори международното летище на Кувейт
Снимка: EПА/БГНЕС
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Иранска ракетна и дронова атака затвори международното летище на Кувейт. Има ранени хора и сериозни щети. По-рано САЩ съобщиха, че са отразили атаки срещу военни бази в Кувейт и Бахрейн и са спрели пореден танкер, опитващ се да стигне до Иран в нарушение на американската блокада на Ормузкия проток.

Новата размяна на удари между САЩ и Иран идва на фона на застой в преговорите за споразумение за удължаване на примирието. Напрежението доведе до покачване на цените на петрола за трети пореден ден.

Ирански ракети и дронове летят към американска военновъздушна база в Кувейт и щаба на Пети флот на Съединените щати в Бахрейн. Докато първите пропускат целта си или биват свалени, следваща серия поразява пътническия терминал на международното летище в Кувейт. Има ранени хора и сериозни материални щети. Полетите са пренасочени. Бахрейнската армия също съобщи, че е отразила ирански атаки с дронове и ракети.

Иранската революционна гвардия съобщи, че атаките са в отговор на американски удари по военна контролна станция на най-големия ирански остров в Ормузкия проток – Кешм. Централното командване на американската армия съобщи, че е извело от строя шести танкер, опитал се да премине американската блокада в протока и да достигне до иранския остров Харг.

На фона на новата ескалация американският президент Доналд Тръмп съобщи в Truth Social, че размяната на съобщения между Вашингтон и Техеран чрез посредници не е спирала.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Новините, че Ислямската република Иран и САЩ са прекъснали диалога си преди няколко дни, са неверни и погрешни. Разговорите между нас продължават без прекъсване – и преди четири дни, и преди три дни, и преди два дни, и преди един ден, и днес. Докъде ще доведат те, никой не знае.“

В първото си публично явяване пред Конгреса от началото на войната американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Иран се е съгласил да преговаря по аспекти от ядрената си програма, които преди това е отказвал да обсъжда. Това не е гаранция, че преговорите ще доведат до приемливо споразумение, добави той. Преговорният екип на Съединените щати не е предлагал на Иран облекчаване на санкциите в замяна на отварянето на Ормузкия проток, подчерта Рубио.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Иран е санкциониран, защото обогатява уран. Иран е санкциониран, защото разполага с високообогатен уран. Иран е санкциониран заради ядрените му дейности. Ако се съгласи да се откаже от тези дейности, ще последва облекчаване на санкциите в зависимост от поетите от него ангажименти и спазването им.“

Новата ескалация на напрежението и неяснотите около преговорите доведоха до скок на цените на петрола. Фючърсите на сорта „Брент“ с доставка през август се търгуваха на цена от 97 долара за барел.

#международно летище #войната в Близкия изток #Иран #Кувейт

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