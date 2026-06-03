Издирват 2-годишно дете в Старозагорско (СНИМКА)

Полицията издирва 2-годишно дете, изчезнало снощи от павелбанското село Александрово. По случая е започната незабавна акция, в която се включват служители на реда и десетки доброволци.

По първоначална информация майката е оставила детето за кратко в двора на семейния дом, докато влезе в къщата. Когато се върнала, малчуганът вече не бил там.

Според очевидци за последно детето е било забелязано в района на реката, която преминава през селото. Оттогава следите му се губят.

В района се извършва мащабно претърсване, като се проверяват дворове, изоставени постройки и прилежащите терени около реката.

В издирването участват екипи на полицията, пожарната и доброволци. Акцията продължава.