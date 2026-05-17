Близо 3500 души ще участват в тазгодишното издание на Маратон Варна. Началото ще бъде дадено в 9.30 на пл. "Незвисимост".

Варна е благодарна на DARA за безапелационния исторически успех. Благодарим ти, DARA! Благодарим ти за щастието, с което ни дари, наистина друг импулс на светлина и щастие има из варненските улици в нейния роден град.

Кристиян Димитров, директор Дирекция "Спорт", Община Варна: "Маратон Варна, по традиция, от 2011 година, въпреки всички предизвикателства, без прекъсване. В момента сме на площад "Независимост". Стартираме оттук, през Морския парк, излизаме на булевард "Княз Борис" до Евксиноград и обратно. 44 държави, 2200 човека са в классическия полумаратон на 10 км. Имаме масов старт, там имаме около 1500 човека. Рекорд, близо от 40% повече бегачи, въпреки отливите на други маратони. Много е важно да кажем, че ще има много активности. Каним всички варненци. Много активности ще има тук, днес, на площад "Независимост". Благодарим на оркестъра на Военноморските сили. Вярно ли е, че ще свири по трасето? Да, ще свири по трасето, на гайдарите на хуманитарната гимназия "Константин Преславски". Колко е дълго общо това трасе? Има классическа дестинация, която е 42 195 м. Това е официалното, част от държавния календар на Федерацията по лека атлетика. Така че това е празник за Варна, празник за всички. Каним абсолютно всички да дойдат. Много важно е да кажем, че децата са с специални потребности ги включваме с паракидс."

Десислава Календжиева, организатор: Основното предизвикателство е времето, но както виждаме за 11-та поредна година на маратон Варна времето ще е прекрасно. Приканваме всички варненци да слязат на центъра. Колко часа се очаква първият, който ще е на финал? Малко преди 12.00 часа очакваме първите финиширали в классическата дистанция.

Владислав Николов, Фондация "Аз вярвам и помагам": "DARA, разбира се, ние сме с теб, благодаря ти за това, което ни вдъхна с нощ и като кураж. Това, което ние искаме да кажем, че за поредна година маратон Варна са в подкрепа на нас. Миналата година дарих 6 000 евро. Тази година си пожелавяме поне 6 000 евро, така че с маратон Варна сме. Заповядайте на празника на Варна. Много любители ли има? Мисля, че 1500, 1500 за масовия старт, своеобразен рекорд, два пъти повече от миналата година."