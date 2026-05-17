Значителни валежи, захлаждане и силен вятър днес и през новата седмица

Минималните температури днес ще са от 7° до 14°, а максималните ще се понижат, особено драстично в Западна и Североизточна България - там ще са едва около 14° - 15°. В Горнотракийската низина ще се задържат около 20° - 22°. След обяд вятърът ще е северозападен, ще се усили, най-осезаемо в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина.

Ще остане облачно, ще има и валежи, на повече места и в комбинация с гръмотевични бури ще са в Източна България. В североизточните райони валежите ще са интензивни и значителни, там се очакват и гръмотевични бури. В сила е код жълто.

И над Черноморието облачността ще е значителна. На много места се очакват валежи, в отделни райони и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала, с тенденция към отслабване.

В планините облачността също ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е силен и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

През новата седмица вятърът ще се усилва. Очакват се и валежи – в понеделник само на отделни места в източните и в планинските райони, във вторник следобед – основно в Южна България, а в средата на седмицата – отново главно в Източна България и в планините. Температурите следобед ще са около 20°.