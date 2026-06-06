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Слънчево сутрин, но с валежи, гръмотевици и градушки следобед

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предимно слънчево време сряда
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Сутринта в повечето райони ще преобладава слънчево време, главно в източните части от страната и в котловините видимостта ще е намалена. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни, но временно интензивни валежи, гръмотевици и градушки. Максималните температури ще са най-вече между 25° и 30°, в София – около 26°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, след обяд с увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 23° до 26°. Температурата на морската вода е 20-21°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

И в планините преди обяд ще е предимно слънчево. През деня ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и в Родопите. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

Без промяна ще остане както в неделя, така и през първата половина от следващата седмица - сутрин в повечето райони ще е слънчево, около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки. Максималните температури ще са най-вече между 25° и 30°, малко по-високи в средата на седмицата.

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