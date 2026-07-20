Горещо и днес, със следобедни валежи и гръмотевици

В следобедните часове на много места ще има валежи и гръмотевична дейност, по-интензивни в североизточните райони, западните и централните части на Стара планина и Рило-Родопската област. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина – умерен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 30° и 37°, в София – около 31°, а по Черноморието – от 26° до 30°.

И през следващото денонощие на много места в страната ще има гръмотевична дейност и валежи – през нощта в крайните североизточни райони и около Стара планина, а утре на повече места, като по-интензивни ще бъдат в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад.

Максималните температури ще бъдат с около градус по-ниски – между 30° и 36°, в София – около 30°, а по морския бряг – от 26° до 30°.

И по Черноморието ще има валежи и гръмотевици – още сутринта по северното крайбрежие, а по-късно през деня почти навсякъде, с изключение на крайните южни райони. Има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър. Температурата на морската вода е 25°, а на север от Калиакра – около 20°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините също ще има валежи, на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. И там ще има условия за градушки. Ще духа умерен, а по високите върхове – силен вятър от запад-северозапад.

През следващите дни температурите ще се понижават, като в събота на места максималните ще бъдат под 25°. Ще има и слънчеви часове, но и много валежи – временно интензивни и значителни по количество в сряда, главно в източните райони. В четвъртък ще бъде много ветровито, но валежи и гръмотевици ще има главно в източните и планинските райони. В петък и събота отново ще вали на повече места в страната.