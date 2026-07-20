Близо 1 230 000 души са гледали кулминацията на финала Испания - Аржентина по БНТ

Големият финал на ФИФА Световно първенство по футбол 2026 между Испания и Аржентина превърна Българската национална телевизия в най-гледаната телевизия в България за деня.

Решаващият двубой привлече над средно 1 000 000 зрители (4+), а в най-гледания момент пред екрана са 1 249 000 зрители. 60,7% от зрителите са предпочели финала, а пък почти 70% от мъжете гледали телевизия в България са се насладили на футболните емоции.

В продължение на 38 дни милиони зрители избраха БНТ, за да проследят всяка среща, всяка футболна история и най-важните моменти от шампионата.

Обществената телевизия излъчи всички 104 срещи от Мондиала и предложи над 300 часа телевизионна програма, посветена на най-голямото футболно събитие в света.

Социалните мрежи на обществената телевизия също отчетоха впечатляващ ръст.

По време на първенството във Facebook бяха публикувани около 300 видеоматериала и 600 статии, а съдържанието в страниците „Спорт БНТ“ и „БНТ 3“ достигна до милиони потребители.

Instagram профилът „Спорт БНТ“, създаден едва преди пет месеца, публикува около 340 видеоматериала, а аудиторията му нарасна с 67% още по време на шампионата.