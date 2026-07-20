Жители на Пловдив се оплакват от препятствия пред домовете си

Преди две години в квартал „Гаганица“ в пловдивския район „Северен“ електроразпределителното дружество е извършило цялостна подмяна на мрежата. Поставени са нови подземни кабелни линии, изграден е и нов трафопост. Преди няколко месеца обаче асфалтовата настилка, положена от фирма подизпълнител, пропада и пред къщите на хората се образуват дупки.

Васил Чолаков: „След като започнаха да запълват изкопа върху пръстта, без да трамбоват, без да сложат филц, наляха асфалта и се получиха големи дупки.“

90-годишната баба Мария е паднала пред дома си, попадайки в дупка пред входната си врата.

Мария Гюзалева: „Като вървях тук, все гледах на ръцете да падна, да не си счупя някой крак. Тогава им викам: „Минете с валяка, нали с един валяк минават, минете още, защото дупките бяха дълбоки.“ А те: „Не ни казвай, ние си знаем работата.“

Малина Вълчинова: „Тук се събира много вода. Искам да прекрача – два пъти падам в гьола.“ Васил Чолаков: „Настояваме да дойдат да си свършат работата, да преасфалтират и да запълнят дупките.“

От район „Северен“ заявиха, че са сигнализирали фирмата-изпълнител за проблема. Ако настилката не бъде възстановена, строителят ще бъде глобен.

инж. Пламен Вълков, район „Северен“, Пловдив: „Фирмата има гаранционен срок по договора – три години. Съгласно договора можем да им задържим сумата и ние да изпълним ремонта, след което да предявим иск към тях да възстановят сумата.“

От ЕВН заявиха, че ще извършат допълнителна проверка по случая. Свързахме се с фирмата-изпълнител, откъдето обещаха настилката да бъде възстановена възможно най-скоро в предишния ѝ вид.