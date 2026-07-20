Петер Мадяр предложи шахматната легенда Юдит Полгар за временен президент на Унгария

Министър-председателят на Унгария Петер Мадяр предложи шахматистката Юдит Полгар за президент, ден след като Тамаш Шуйок подписа конституционната поправка, с която мандатът му като държавен глава се прекратява.

"Името на Полгар от десетилетия е синоним на талант и упоритост", написа Петер Мадяр във Фейсбук преди срещата си с Полгар и добави, че за него би било чест, ако тя приеме поста.

Полгар е най-успешната шахматистка в историята, оглавявала без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години.