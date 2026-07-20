Иво Иванов: Отборът на Испания беше забележителен, те заслужаваха победата

Писателят и журналист Иво Иванов коментира в ефира на предаването "Денят започва" световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, което завърши с триумф за Испания.

Във финала испанците победиха Аржентина с 1:0.

"Истината е, че това световно първенство оставя след себе си много противоречия. Имаше много поводи за оптимизъм, имаше спонтанно, непровокирано доброжелателство от страна на толкова много от обикновените хора от САЩ, Мексико и Канада. Имаше толкова много положителна енергия от доброволци и от хора на улицата. И в същото време имаше много негативи, които се дължат най-вече на държавния департамент, на отношението към северноафриканските отбори, към отбора на Иран, към рефера от Сомалия. И също така, доста горчевина остава и от цените на билетите, така нареченото динамично оценяване от Джани Инфантино и разбира се от опитите за политическа намеса, директно от най-висшите инстанции от президента на САЩ и върху неща, които се развиваха на терена", започна Иванов.

"Комерсализацията на спорта е факт и не знам дали това е нещо нормално, дали е част от органичната еволюция на спорта в глобален аспект или е нещо, на което си заслужава да се противопостави футболната и световната общественост. Много се накъсаха мачовете, вече започнаха да приличат на баскетболни мачове с четири четвъртини. Паузите за хидратация вече е ясно, че са завоалирани възможности за реклама. Нарушава се и ВАР, непрекъснатите спирания, отменени голове и така нататък. Намесата на президента директно в изхода от червения картон е безпрецедентна. Това е нещо, което никога не се е случвало. Не се е случвало дори в авторитарни държави, в които се е провеждало световно първенство, като например в Катар или Русия, или където и да било друга. Това е повод за скандал и ще остави черно пътно върху репутацията на САЩ, като организатор на подобни правенства.

Запитан има ли история от това световно, което го е трогнала

"Това събитие плавно още отпътува в миналото, така както се случва със всеки Мондиал. Но и наистина е време да си зададем въпроса какво ще остави след себе си като футболно наследство, като културно наследство за човечеството. Според мен положителното, което ще остави е фактът, че е повече от очевино, че тази пропаст, която зееше между големите отбори, между големите федерации в Европа и малките държави, тази пропаст се започне да се стеснява. И за мен една от най-трогателните истории ще бъде тази на Кабо Верде, които въпреки оскъдните средства, с които разполага като федерация, с оскъдните ресурси показаха, че са способни на изумителен футбол и могат да бъдат конкурентно способни на най-големите сили в този спорт."

"Аз нямах фаворит. Според мен Франция беше най-добрият отбор в началото на турнира, но явно, че Испания бяха на друго ниво. Това е отбор, който работеше в почти концертен синхрон. Беше изумително да се гледа хармонията в движението им, комбинативността, начина по който се движиха без топка. Изумително. Те поставиха нов рекорд. Беше им отбелязан един единствен гол през целия турнир. Играха 8 мача с един единствен гол. Това никога не се е случвало на световно първенство. Те разполагаха с най-добрата защита, с най-добрата полузащита", заяви Иванов.

Според него най-добрият вратар е Симон.

"Въобще целият отбор беше забележителен. Те заслужаваха победата вчера. Това не беше равностоен мач, въпреки резултата, който е 1:0. Това е единственият шок, че резултатът беше само 1:0, защото надмощието им бе омаломощаващо. И всъщност Аржентина не успя да отправи нито един удар във вратата на Испания през редовното време, което е много показателно за това колко по-силен и колко по-добре организиран беше отборът на Испания. Те заслужаваха да бъдат шампиони, логиката надделя и справедливостта надделя", коментира Иво Иванов.

Той се спря и на представянето на големите звезди Роналдо и Лионел Меси:

"Меси имаше великолепно световно първенство. Знаем колко беше резултатен. На моменти беше наопазим. Видяхме го разплакан вчера, защото той искаше да завърши с световна титла, но в крайна сметка времето е непобедено. Вчера на моменти той изчезваше, не можеше да се откъсне от многото твърди защитници на Испания. За Роналдо може да кажем, че не беше силно световното му първенство, не беше силен турнир за него."

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