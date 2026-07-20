Данъчните инспектори под лупа: Как се стигна до подкуп при проверка?

Двама служители на Националната агенция за приходите бяха задържани, след като собственик на търговски обект подал сигнал, че му е поискан подкуп след извършена проверка и установени нарушения. Мъжът, чиято собственост е магазина, е съдействал на органите на реда, а служителите на НАП са били задържани непосредствено след получаването на парите.

Ивайло Янчев, собственик на магазина: "На 18-и започна в 10:15 ч. в сутринта като приключи към 12:30 ч., имахме уговорка да се видим малко по-късно след техни проверки в Созопол. В този промеждутък от време аз успях да подам сигнал.Около 15:00 ч. ми се обади по телефона единият от данъчните и ме уведоми, че данъчните ме чакат за т.нар. почерпка. Двамата служители на НАП час и половина ме чакаха, за да си свърша работата и да си вземат т.нар. подарък. Искам много да благодаря на всички. Те бяха задържани точно три минути след подаването на подкупа.Естествено е, че съм леко притеснен, както и нашите колеги от Черноморец."

Татяна Янчева, служител: „Ние нямахме множество нарушения, така ни беше внушено. Нашето нарушение е само едно – 38 евро в касата, наш служител е дългогодишен и не е направил каса. Второто нарушение, което ни беше внушено, е за касов бон от 3,60 евро, мисля, за горива, които ние не продаваме и която счетоводителят е коригирал през февруари. Ние не сме ощетили държавата. Третото нарушение е, че съхраняваме стари касови апарати, което ни беше казано от нашата фирма. По време на проверката на моята свекърва ѝ беше внушено, че ще напишат акт за 500 евро, който най-вероятно щеше да падне.“

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