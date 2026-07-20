БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната...
Чете се за: 07:20 мин.
Правителството ще иска от парламента разрешение за...
Чете се за: 03:20 мин.
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 20.07.2026 г., 09:10 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини 20072026 0910
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира на БНТ 3
4
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира...
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото спортно събитие в историята
5
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото...
Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив
6
Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
3
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Други спортове

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Виктория Ангелова: Изключително съм благодарна на моя треньор Георги Помашки Виктория Ангелова: Изключително съм благодарна на моя треньор Георги Помашки
Чете се за: 02:45 мин.
Виктория Ангелова спечели титлата на троен скок на еврошампионата по лека атлетика до 18 г. Виктория Ангелова спечели титлата на троен скок на еврошампионата по лека атлетика до 18 г.
Чете се за: 02:00 мин.
Спортни новини 19.07.2026 г., 20:25 ч. Спортни новини 19.07.2026 г., 20:25 ч.
Борис Георгиев с титла на европейската купа по джудо в Сараево Борис Георгиев с титла на европейската купа по джудо в Сараево
Чете се за: 00:47 мин.
Стамен Марков е шампион на България в планинското колоездене Стамен Марков е шампион на България в планинското колоездене
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“
Правителството ще иска от парламента разрешение за американски...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната в Украйна Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната в Украйна
Чете се за: 07:20 мин.
У нас
Константин Проданов: Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсиите, така и заплатите Константин Проданов: Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсиите, така и заплатите
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
Чете се за: 06:02 мин.
Спорт
НЗОК: Не може да се надгражда една система, която не работи
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Нов скок на горивата: Какво ще се случи с цените през следващите...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Данъчните инспектори под лупа: Как се стигна до подкуп при проверка?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Празнуваме Илинден
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ