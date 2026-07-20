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България и САЩ ще обменят информация за санкционирани по закона „Магнитски“

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Данни за извършени престъпления от санкционирани по „Магнитски“ и хора, помагали избягването на санкциите, ще разменят България и САЩ. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По време на посещението си в САЩ той е уведомил колегите си за извършваните у нас проверки и събраната до момента информация по темата.

По думите на министър Демерджиев той е предоставил данни на администрацията във Вашингтон, които могат да водят до извод за извършени престъпления по Федералното американско законодателство. По думите му,както от хора, които са били санкционирани по „Магнитски“, така и от хора, които са подпомагали избягването на санкциите по този закон. По думите на Демерджиев, целите и на България и на САЩ в това отношение съвпадат, а те са именно, да може да се прилагат ефективно санкциите по глобалния закон „Магнитски“.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Виждам, че посещението ми поражда доста вълнения, доста реакции у някои хора. Мога да им кажа, че тези вълнения са основателни.Проведохме много срещи, които от моя гледна точка бяха резултатни. Установихме директни канали за връзка. Имаме сходни разбирания по някои от важните въпроси, включително че трябва да се положат усилия за ефективност на наложените санкции по закона „Магнитски“, в това число и за българи, попадащи в този списък.

БНТ: Всъщност престъпленията, извършени от лица, които подпомагат заобикалянето на санкциите, ли смятате, че са извършени, или от лица, които са санкционирани, но избягват тези санкции?

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „И в двата случая може да има извършени престъпления. Уговорихме се да бъдат представени доказателства и да прецени федералната прокуратура.“

Иван Демерджиев коментира още, че няма представа дали ще има нови санкционирани по закона „Магнитски“. Той каза, че българската държава няма отношение към този процес и това би било решение единствено и само на администрацията в САЩ.

#Иван Демержиев #санкциите "Магнитски"

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