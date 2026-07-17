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Продължава работното посещение на министър Иван Демерджиев в САЩ

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Продължава работното посещение на министър Иван Демерджиев в САЩ
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Във втория ден от работното си посещение в САЩ министър Иван Демерджиев участва в международен форум на тема „Възраждане на политическия тероризъм“, организиран от Държавния департамент. Във форума участваха 65 държави от Западното полукълбо, Европа и Азия.

Според министъра основният извод от срещата е необходимостта от по-тясно международно сътрудничество:

„Светът все повече осъзнава, че заплахи като тероризма и организираната престъпност не могат да бъдат преодолени от една държава. Необходими са обмен на информация, координация и съвместни действия между институциите на различните страни. Колкото повече държави разбират това, толкова по-адекватен ще бъде отговорът на тези глобални заплахи“.

Министър Демерджиев проведе и кратка кулоарна среща със заместник държавния секретар на САЩ Кристофър Ландау, на която потвърди готовността на страната ни за общи действия срещу трансграничната престъпност. Той разговаря и с министъра на външните работи на Грузия. Двамата обсъдиха подобряването на сътрудничеството на двете държави по линия на противодействие на организираната престъпността.

На среща в Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ българската делегация е предоставила информация, свързана със заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ от лица и структури в България.

„Този обмен ще продължи и занапред“, заяви Демерджиев. „Ще запознаем с тази информация и Департамента по правосъдие. Предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството. Те също ще получат данните, с които разполагаме“, добави той.

#визита в САЩ #Иван Демерджиев

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