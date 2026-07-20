Пловдивският районен съд отложи делото „Дебора“

Насроченото за днес в Пловдивския районен съд дело за причиняване на средна телесна повреда на Дебора Михайлова от приятеля ѝ Георги Георгиев беше отложено.

Процесът, който започна в Стара Загора, продължава вече трета година. На заседанието трябваше да бъдат разгледани техническите експертизи, които изясняват данни от телефони, но един от експертите не се яви в залата.

По т.нар. дело „Дебора“ подсъдимият Георги Георгиев има повдигнати три обвинения – за закана за убийство, за принудително остригване на част от косата на жертвата и за 18 порезни рани, нанесени с макетен нож.