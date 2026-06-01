Поредно заседание по делото "Дебора"

Снимка: БТА/Архив
Поредно заседание на Пловдивския районен съд по делото "Дебора". Подсъдим е бившия приятел на Дебора Михайлова – Георги Георгиев. Съдебната фаза по случая за упражнено насилие продължава близо три години.

Районната прокуратура в Стара Загора повдигна три обвинения срещу Георги Георгиев – за закана за убийство, принудително остригване на част от косата на жертвата и 18 порезни рани нанесени с макетен нож. След като случаят прикова общественото внимание старозагорски лекари отказаха да изготвят съдебно-медицинска експертиза на Дебора за определяне на степента на телесна повреда.

През ноември 2023 година прокуратурата приключи разследването. Месец по-късно обвинителният акт срещу Георгиев беше внесен в съда, но всички магистрати в Стара Загора си направиха отвод и отказаха да гледат делото. Затова то се води в Районния съд в Пловдив.

