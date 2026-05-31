Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали и клубове срещу наркоразпространението

Мащабна специализирана полицейска операция беше проведена през изминалата нощ в Благоевград. Акцията е обхванала различни райони на града, включително централни улици, централната градска част и жилищните квартали. Полицейски патрули са били разположени на ключови места.

В рамките на операцията са извършени множество проверки на младежи и граждани със съмнително поведение, като служителите на реда са следили за притежание и разпространение на наркотични вещества, както и за други нарушения на закона.

Особен акцент по време на акцията е бил поставен върху нощните заведения в Благоевград. Проверки са извършени както в самите клубове, така и не техния охранителен персонал. По информация на БНТ част от охранителите са попаднали в полезрението на разследващите органи заради съмнения, че са свързани с разпространението на наркотични вещества.

От МВР към момента не съобщават официални данни за броя на проверените лица, съставените актове или евентуалните задържани.